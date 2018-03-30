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Аркадий Дворкович: повышение налогов нужно для строительства дорог

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что планы по повышению налогов обусловлены в том числе необходимостью развивать дорожную инфраструктуру в стране, сообщает агенство RNS.

«При внесении поправок в бюджеты всех уровней есть понимание и конкретное указание на то, что за этим должен последовать не точечный, а уже системный подход к модернизации транспортных систем агломераций и конкретных регионов и межрегиональных логистических цепочек. Все должны подготовить соответствующие комплексные планы, стыкующие развитие различных видов транспорта. Дорогами мы должны продолжать заниматься в приоритетном режиме. На это будут выделяться ресурсы. Для этого в том числе повышаются налоги, что, конечно, далеко не всем нравится, не может всем нравиться», — заявил он, выступая на заседании итоговой расширенной коллегии минтранса РФ.

Также Дворкович подчеркнул, что решение о повышении налогов будет воспринято «адекватно», если будет доказано, что вложенные деньги дали конкретные результаты. «Но если мы все покажем, что эти ресурсы дали конкретный результат — приведение дорог в нормативное состояние, строительство и реконструкция дорог, повышение безопасности и развитие транспортных агломераций в целом, то это будет воспринято адекватно. Тогда люди увидят, что налоги уплаченные ушли не в черную дыру, потрачены не зря, а дали конкретные результаты», — считает вице-премьер.

Напомним, 22 марта «Ведомости» сообщали, что на одном из первых после президентских выборов совещаний у премьер-министра России Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% с введением необлагаемого минимума.

Позже вице-премьер Аркадий Дворкович допустил, что подоходный налог действительно может быть повышен, если будет понимание необходимости такой меры, отметив, что вопрос нужно тщательно проработать.

Автор: Анна
Теги: налоги
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