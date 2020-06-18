АШАН и iGooods начали доставку продуктов в Краснодаре и Самаре

Торговая сеть АШАН и сервис iGooods расширяют сотрудничество. С 16 июня доставка продуктов стала доступна для жителей Краснодара и Самары. Сделать заказать можно через сайт и приложение сервиса iGooods.

«Сотрудничество с „Ашан“ помогло iGooods усилить присутствие во многих городах страны. Для россиян в период пандемии доставка стала не просто комфортным видом шопинга, но и необходимостью. Многие клиенты изначально заказывали небольшие покупки из ассортимента бакалеи и безалкогольных напитков. Со временем они стали покупать и мясо, и рыбу, поскольку поняли, что сервису можно доверять. Теперь некоторые семьи делают заказы на регулярной основе, как для себя, так и для своих пожилых родителей», — сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

Покупателям доступно от 17 до 27 тыс. товаров из ассортимента «Ашан» в зависимости от конкретного гипермаркета. В Краснодаре доставка будет производиться из магазина по адресу — ул. Уральская, 79. Стоимость услуги на первый заказ от 199 рублей, в дальнейшем от 249 рублей. В Самаре продукты будут доставлять из «Ашана» на улице Дыбенко, д. 30. Стоимость доставки на первый заказ от 199 рублей, в дальнейшем от 149 рублей. Минимальная сумма заказа во всех городах- 500 рублей. Максимальный вес покупки — 80 кг. Время доставки — от 90 минут.

«Мы уверенно развиваем сервис доставки в регионах присутствия компании, и сегодня география совместного проекта с iGooods пополнилась еще двумя крупными городами. Теперь полный ассортимент гипермаркета доступен онлайн, и жители Самары и Краснодара могут заказать всё необходимое с удобной и быстрой доставкой на дом», — сказала Галина Ящук, директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия.

Партнеры начали сотрудничество в конце апреля 2020 года. За это время доставка из сети «Ашан» стала доступна для клиентов iGooods в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Тюмени.