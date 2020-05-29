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АШАН и iGooods расширяют сотрудничество в новых городах

Торговая сеть АШАН и сервис доставки продуктов iGooods расширяют сотрудничество. Партнеры запустили доставку в трех городах-миллионниках — Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Заказ можно сделать через сайт и приложение iGooods.

Электронный каталог товаров включает от 17 до 27 тыс. товаров в зависимости от площади гипермаркета. Покупатели смогут заказать продукцию из бакалеи, свежие фрукты, овощи, безалкогольные напитки, а также бытовую химию и товары повседневного спроса. Цены аналогичны стоимости в гипермаркете с учетом акционных позиций. География и ассортимент продукции будут расширяться.

«Для iGooods важно удовлетворить спрос на безопасную и удобную покупку продуктов для как можно большего количества россиян. Вместе с нашим партнером сетью „АШАН“ мы делаем возможной доставку товаров в разных уголках страны и стараемся оказывать качественную услугу. Жители Новосибирска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону уже показали интерес к онлайн-шопингу. Уверен, что старт доставки из „АШАНа“ увеличит аудиторию пользователей e-grocery и e-commerce», — сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

В Новосибирске доставка будет производиться из гипермаркета по адресу ул. Ватутина, 107. В Екатеринбурге доставлять продукты будут из гипермаркета ул. Металлургов, 87. В Ростовской области — г. Аксай, Аксайский проспект, д.23. Стоимость услуги в среднем составляет 199 рублей и может меняться в зависимости от удаленности доставки и веса заказа. В Новосибирске доставка стартовала 23 мая, в Екатеринбурге с 26 мая, а в Ростове-на-Дону стала возможна с 28 мая.

«Теперь жители еще трех городов могут заказать все необходимые товары из наших магазинов с доставкой на дом. Совместно с iGooods мы сделали всё возможное, чтобы обеспечить комфорт в совершении онлайн покупок», — сказала директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия Галина Ящук.

Автор: Анна
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