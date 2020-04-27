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АШАН и iGooods запускают доставку продуктов

Торговая сеть АШАН и сервис доставки продуктов iGooods подписали соглашение о сотрудничестве. С 27 апреля сделать покупки онлайн смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, также в ближайшее время к доставке будут подключены Тюмень и Нижний Новгород.

«Мы рады сотрудничеству с такой крупной международной сетью, как АШАН. Доставка продуктов пользуется все большим спросом у россиян, и аудитория e-grocery растет ежедневно. С партнером мы укрепим наши позиции не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и выйдем в новый для iGooods город — Тюмень. До конца мая мы планируем начать доставлять продукты из АШАН еще в шести городах России», — сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

На первоначальном этапе электронный каталог товаров включит 12 000 наименований товаров повседневного спроса. Для заказа будут доступны свежие товары, бакалея, кулинария, продукция собственного производства, а также товары собственной торговой марки. К июню ассортимент будет расширен до 30 000 позиций. Для запуска доставки были выбраны Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Нижний Новгород, позже сервис доставки охватит другие города-миллионники, а также города России с населением 500 000 жителей в регионах присутствия АШАН и iGooods. Стоимость доставки в Москве составит от 299 рублей, в регионах — от 249 рублей.

«Безусловно, e-commerce остаётся одним из приоритетных направлений в нашей работе. С каждым днем онлайн сегмент набирает обороты, всё больше людей экономят своё время и выбирают удобную доставку продуктов на дом. Благодаря сотрудничеству с iGooods мы станем еще ближе к нашим клиентам», — сказала директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия Галина Ящук.

Автор: Анна
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