АШАН и СберМаркет подписали соглашение о стратегическом партнерстве в e-commerce

АШАН и СберМаркет, онлайн-сервис доставки продуктов и товаров из экосистемы Сбера, подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере электронной торговли до 2028 года.

Главная цель сотрудничества — ускорить развитие phygital-коммерции в АШАН и укрепить позиции обеих компаний на рынке продуктового ритейла. АШАН и СберМаркет создадут совместный e-com сервис для торговли продуктами и непродовольственными товарами. Помимо этого, компании будут вместе работать над достижением целевых показателей и оборота продаж для магазинов АШАН и АТАК.

«АШАН активно развивается на российском рынке, одним из приоритетных направлений деятельности является e-commerce. В ближайшие 2 года мы планируем увеличить долю онлайн-продаж сети до 20%. На сегодняшний день e-commerce составляет 5% от оборота. В связи с этим партнерство со СберМаркетом является стратегически важным для нашей компании, так как благодаря технологическим решениям партнера мы планируем ускориться в развитии phygital модели». Генерального директор АШАН Ритейл Россия Иван Мартинович

«Одна из ключевых целей СберМаркета - быть партнёром ритейлеров в развитии онлайн-торговли. Мы рады, что наше сотрудничество с АШАН переходит на новый уровень стратегического партнёрства. У нас есть общие бизнес-цели на долгосрочный период. Сферы нашего сотрудничества охватывают совместные маркетинговые кампании, поддержку собственного сайта АШАН по модели white label, развитие совместных дарксторов». Артур Саркисов, вице-президент по операциям и развитию бизнеса СберМаркета

На этапе интеграции ключевым решением будет являться улучшение взаимодействия с клиентами за счет внедрения сервиса эффективной сборки и доставки заказов с онлайн-витрин АШАН силами СберМаркет. АШАН будет предоставлять партнеру выделенные кассовые линии в торговом зале, где сканирование товаров будет осуществляться без выкладки на кассовую ленту по QR-коду. Над реализацией этих направлений в рамках партнерства будет работать отдельная команда разработчиков СберМаркета.

Совместные дарксторы

Уже в 2022 году компании начнут реализацию стратегического проекта по доставке товаров клиентам из дарксторов.

Пространство даркстора отличается от традиционного торгового зала, акцент здесь сделан на быструю и удобную навигацию для экспертов по закупкам. Это поможет сократить время сборки заказа в несколько раз и ускорить доставку клиентам. Самые ходовые позиции выложены в начале полочного пространства даркстора. Перечень товаров, представленных в дарксторе, будет меняться в зависимости от спроса покупателей. Редкие позиции из большого ассортимента АШАН сборщик сможет брать в торговом зале ритейлера. В рамках сотрудничества АШАН предоставит помещение, обеспечит широкий ассортимент товаров.

СберМаркет возьмет на себя затраты по предоставлению оборудования, а также будет отвечать за сборку и быструю доставку заказов. В ближайшие месяцы компании планируют запустить пилотные дарксторы. В случае успешного пилота партнеры масштабируют проект совместных дарксторов в 2022 году.

Развитие b2b-направления

Партнерство также подразумевает совместное развитие доставки товаров из магазинов АШАН и АТАК корпоративным клиентам (b2b). Проект стартует в январе 2022 года. В рамках него будет запущена программа лояльности для корпоративных клиентов.

Развитие b2b-направления является одним из приоритетных для СберМаркета. Сервис уже осуществляет доставку продуктов и товаров для компаний, офисный инвентарь и подарочные сертификаты для сотрудников бизнеса.

Повышение уровня сервиса и лояльности клиентов

Важным направлением сотрудничества СберМаркета и АШАН будет выполнение целевых показателей NPS (Net Promoter Score) — индекс лояльности покупателей.