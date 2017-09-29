«Ашан» начал тестировать онлайн-продажи продуктов питания

Ритейлер «Ашан» в ближайшем будущем планирует запустить на российском рынке интернет-продажи продуктов питания. Об этом заявил генеральный директор Auchan Retail International Вилельм Луи Убнер.

По его словам, приоритетным направлением является развитие продовольствия. В свою очередь президент «Ашан Ритейл Россия» Франсуа Реми отметил, что компания занимается изучением условий для запуска онлайн-продаж. В частности, в каких условиях это произойдет. Будет осуществляться доставка продуктов на дом, а также заказ и выдача товаров в магазинах путем самовывоза.

«Наша задача и сила — быть специалистом по продаже продовольственных товаров, и в интернет-торговле, естественно, продовольственное направление должно присутствовать. Мы изучаем сейчас, в каких условиях мы можем запустить продажи продовольственных товаров через интернет, это потребует от нас немного времени, но мы работаем над этим», — цитирует «Интерфакс» президента «Ашан Ритейл Россия» Франсуа Реми.

Реми добавил, что уже начались продажи некоторых бакалейных товаров. Кроме того, «Ашан» станет развивать в России гипермаркеты и сосредоточится на развитии формата магазинов «у дома».

Летом 2014 года «Ашан» начал тестировать интернет-продажи непродовольственных товаров (в Москве, Калуге и Новосибирске), осенью того же года интернет-продажи были масштабированы более чем на сто российских городов. В ассортимент онлайн-магазина входят товары для сада и отдыха, мебель, детские товары, игрушки, книги и канцтовары).

Ранее ритейлер планировал запустить в России свой тестовый формат Auchan Drive. Площадки Auchan Drive (работают во Франции) — это отдельные магазины с ограниченным ассортиментом, где покупатели забирают товары (включая продукты питания), заказанные через интернет.