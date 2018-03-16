«Ашан» начинает тестировать сервис доставки еды

«Ашан» планирует запустить сервис доставки еды, пишет «Интерфакс». Кроме того, в планах ритейлера расширить категорию кулинарии в супермаркетах, а также увеличить и обновить ассортимент готовых блюд.

По словам представителя ритейлера, новый ассортимент будет тестироваться в нескольких магазинах «Ашана» — их планируется открыть в обновленном формате в апреле. По результатам пилотного проекта изменения могут быть внедрены во всех магазинах ритейлера в России.

Производство готовых блюд будет организовано в магазинах, это будет учитываться при обновлении торговых точек.

Во второй половине нынешнего года планируется запустить доставку продуктов питания через сайт. Ранее «Ашан» уже начал тестировать онлайн-продажи некоторых бакалейных товаров, напитков и кондитерских изделий; в планах — запуск продаж через интернет свежих товаров, таких как рыба, мясо, овощи и фрукты.

На продажи кулинарии приходится незначительная доля, какая именно — в компании не раскрывают. Покупки в отделе кулинарии совершает, по собственным данным, каждый десятый клиент сети, а рост сопоставимых продаж в категории выше, чем в других отделах.

На данный момент на российском рынке магазины «Ашана» представлены в четырех форматах — гипермаркеты, суперсторы («компактные» городские гипермаркеты), супермаркеты и магазины шаговой доступности.