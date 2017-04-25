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Ашан открыл первый гипермаркет в России, спроектированный с помощью очков дополненной реальности

«Ашан Пролетарский» стал 307-м магазином компании «Ашан Россия» и первым гипермаркетом на российском рынке, спроектированным с использованием устройств Microsoft HoloLens.

Технологии HoloLens создают интерактивные голограммы в окружающем пространстве. Для них разработано множество приложений, так как данная технология применяется не только для развлечений, но также в областях медицины, образования, архитектуры, дизайна и многих других.

«Ашан» стал первым ретейлером на российском рынке, применившим данную технологию в строительстве и дизайне своего гипермаркета. HoloLens позволяет визуализировать в формате 3D-голограммы детальную модель будущего магазина еще до его постройки, оценить различные варианты расположения торгового оборудования, а также помогает упростить процессы проектирования и строительства. Разработчики могут оказаться внутри виртуального помещения, понять расстояние между стеллажами, их высоту и т.п.

Благодаря тому, что HoloLens – полностью автономное устройство, для работы ему не требуется Интернет или компьютер. Он оснащен мощным процессором и специальным графическим модулем, который отвечает за обработку информации с 18 датчиков анализа пространства помещения, жестов, звуков, речи и света. Это обеспечивает высокую точность позиционирования виртуальных объектов в пространстве. А с помощью четырех встроенных микрофонов, светового сенсора, акселерометра, гироскопа, магнитометра и нескольких камер достигается реалистичность виртуальных элементов.

Разработчиком специального приложения для решения задач проектирования магазина выступила компания HoloGroup.

Автор: Анна
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