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«Ашан» открыл в Китае «мини-ашаны» без продавцов

В китайском городе Нинбо появились «мини-ашаны». Магазины так и называются «Ашан минута». Особенность в том, что такой киоск — без продавца, на самообслуживании. Дверь по умолчанию закрыта.

Для того, чтобы попасть внутрь «мини-ашана», сперва необходимо сканировать QR-код. После ввода имени и телефона с подтверждением через смс, предоставляется доступ.

Внутри есть и напитки, и еда, содержимое обычного мини-магазина. Также есть зонты, нитки и бытовые товары.

После сканирования кода, дверь открывается, и за тобой снова закрывается на замок. В правилах написано, что нужно заходить по одному, но не все придерживаются этого правила. Чтобы выйти без покупки необходимо отправить еще один код, уже из магазина. Внутри «мини-ашана» много камер и касса.

Расположены такие "мини-ашаны как правило около гостиниц и бизнес-центров.

Автор: Анна
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