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«Ашан» открывает магазины без кассиров и пункты выдачи заказов

Сеть розничных магазинов «Ашан» собирается протестировать в России магазины без кассиров, а также пункты выдачи заказов. Об этом глава компании Йоханнес Толай рассказал в интервью РБК.

Работающие на доставку магазины будут представлять собой небольшие районные хабы, где пеший потребитель может забрать свой заказ в течение пары минут. По словам топ-менеджера, такие концепты планируется начать тестировать после стабилизации эпидемической ситуации в стране.

Помимо прочего, «Ашан» планирует уменьшить площадь своих гипермаркетов в столичном регионе (Мытищи, Марфино, Химки, Коммунарка и Белая Дача) и отдать освобожденные места под магазины «сестринских» компаний Leroy Merlin и Decathlon.

Названия у проекта пока нет. Сумма инвестиций пока не раскрывается. В интервью РБК он рассказал, что компания собирается частично изменить работу гипермаркетов. Например, в Мытищах, Марфино, Химках, Коммунарке и Белой Даче торговые площади оптимизируют, чтобы открыть точки Leroy Merlin и Decathlon.

Отдельно компания рассматривает возможность работать с ресторанами. В «Ашан» могут появиться заведения с русской или азиатской кухней, хотя в последнем случае предполагается партнерство.

«Будем быстро тестировать несколько вариантов. Мы можем попробовать открыть заведение с русской кухней, а другие сделаем с партнерами. Например, азиатская кухня в России на очень высоком уровне», — поделился планами глава российского подразделения «Ашана».

Автор: Анна
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