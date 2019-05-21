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«Ашан» продвигает «Монеточкой» торговую марку «Каждый день»

«Ашан» запустил конкурс совместно с Лизой Монеточкой, главным призом в котором станут билеты на концерт певицы. Подробности опубликованы в социальных сетях ритейлера.

На афишах указаны промокоды с 15%-процентными скидками на концерты исполнительницы в обоих городах.

В рамках совместной кампании «Ашан» и Монеточка также разыгрывают призы для поклонников. На сайте компании предлагается поучаствовать в конкурсе и выложить в Instagram каверы на любую песню исполнительницы с хештегом #МонеточкаКаждыйДень. Победителей выберет сама певица.

Под торговой маркой «Каждый день» «Ашан» выпускает товары повседневного спроса в эконом-сегменте. В 2016 году Монеточка посвятила этому бренду песню «Ашановский маскарпоне „Каждый День“», видео с которой набрало 160 тыс. просмотров.

Автор: Анна
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