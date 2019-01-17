«Ашан Ритейл Россия» отказался от развития дрогери Lillapois

«Ашан Ритейл Россия» отказался от развития в России своей торговой сети в формате дрогери — Lillapois. Руководством компании принято решение сосредоточиться на своем основном формате — гипермаркетах, сообщает РБК со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям ритейлера Марию Курносову.​

Теперь компания сосредоточится на гипермаркетах: будет работать над улучшением ассортимента и сервиса. В гипермаркетах планируется расширить отделы косметики за счет, в частности, брендов корейской косметики и люксовых брендов и интегрировать ассортимент Lillapois, который также останется доступен в интернет-магазине.

Сейчас у Lillapois работает два отдельных магазина, а также shop-in-shop в «Ашане» на Тверской, уточнили в «Ашан Ритейл Россия». Один из магазинов, расположенный в ТЦ «Тройка», планируется к закрытию, относительно других точек окончательное решение пока не принято.

Первый российский магазин Lillapois в ТЦ «Тройка» был открыт в августе 2016 года. Его ассортимент состоял из 7,5 тыс. торговых наименований и был представлен средствами для ухода, декоративной косметикой, парфюмерией и бытовой химией. Инвестиции в проект магазинов нового формата оценивались тогда в 400 млн рублей.