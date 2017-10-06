«Ашан» стал лидером в рейтинге крупнейших зарубежных компаний в России

Издание Forbes составило рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Лидером вновь стал французский ритейлер Groupe Auchan: в 2016 г. его выручка составила 404 млрд руб. На втором месте оказалась немецкая сеть гипермаркетов Metro Group с продажами на 310 млрд руб. Третье место у Toyota Motor, продавшая автомобилей на 278 млрд руб.

Совокупная рублевая выручка 50 иностранных компаний из рейтинга в 2016 г. выросла на 9,6%, до 5,5 трлн рублей. Больше других зарабатывает немецкий бизнес — общая выручка 11 компаний из этой страны составляет 1,2 трлн руб. За ними следуют компании из Франции (936 млрд руб.) и США (884 млрд руб.).

Продажи в 2016 г. снизились только у пяти компаний (в 2015 г. таковых было 18). Сильнее всего — у OBI, которая за год потеряла 7%. Самый большой прирост показало российское представительство Apple, его выручка в 2016 г. увеличилась на 65%.

В общей сложности в рейтинг вошло 10 машиностроительных компаний, девять работают в пищевой промышленности, восемь занимаются торговлей. Больше всего в России заработали иностранные торговые компании — 1,3 трлн руб.