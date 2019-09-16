АШАН заходит на AliExpress

Одним из первых розничных оффлайн-партнёров Tmall в России становится торговая сеть АШАН, которая запускает свой магазин на платформе с нон-фуд ассортиментом 16 сентября. Это первый подобный опыт для ритейлера в России.

«Запуск магазина АШАН на Tmall — важный шаг для компании, так как e-commerce является одним из приоритетных направлений работы АШАН Ритейл Россия. Наша стратегия подразумевает не только увеличение трафика на собственном сайте, но и присутствие на главных маркетплейсах, чтобы потребитель мог выбрать наиболее удобный способ совершения покупок. Присутствие на платформе Tmall повысит видимость онлайн ассортимента, а также его доступность для клиентов», — говорит Ареш Аламир, директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия.

К открытию магазина АШАН на AliExpress покупателям будут доступны около 7000 товарных наименований из наиболее популярных категорий ритейлера, включая электронику, бытовую химию и косметику, товары для животных и другие.

«Для рынка восприятия маркетплейсов сводится к пониманию, что это платформы для брендов-производителей. Долгое время это и было основным направлением для многих компаний, но наша задача — переломить этот тренд и стать удобным каналом продаж и для ритейлеров, даже тех, у кого уже есть собственный онлайн. И мы рады тому, что нашим первым партнёром в России стал именно АШАН, который является стратегическим партнёром компании на других рынках, где мы развиваем концепцию «нового ритейла», — отмечает Лю Вэй, генеральный директор AliExpress в России.

Подобную концепцию сотрудничества с крупным ритейлом компания развивает в Китае, где она активно сотрудничает в том числе с крупнейшими фешн-сетями, такими как Inditex,Uniqlo и тп.