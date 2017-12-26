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«Ашан» запустит онлайн-продажу скоропортящихся продуктов в Москве во второй половине 2018 года

Директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» сообщила о том, что во второй половине 2018 года ритейлер намеревается запустить онлайн-продажу скоропортящихся продуктов в Москве.

«Ашан» планирует во второй половине текущего года запустить продажу скоропортящихся продуктов питания с помощью интернет платформы.

«В настоящее время на сайте представлено 60 тыс. наименований товаров: непродовольственная и продовольственная продукция с длительными сроками годности. Свежие продукты питания будут доступны к заказу во втором полугодии 2018 года для жителей Москвы», — сообщила Директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова.

О том, что «Ашан» намеревается в ближайшем будущем планирует запустить на российском рынке интернет-продажи продуктов питания стало известно в сентябре прошлого года. Тогда генеральный директор Auchan Retail International Вилельм Луи Убнер сообщил, что компания занимается изучением условий для запуска онлайн-продаж. В частности, в каких условиях это произойдет.

Первый магазин «Ашан» компании Auchan был открыт на территории Российской Федерации в 2002 году. В настоящее время ритейлер на третьем месте в рейтинге крупнейших розничных сетей в стране.

Компания владеет магазинам различных форматов, в том числе гипермаркетами, супермаркетами и магазинами формата «у дома».

Автор: Анна
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