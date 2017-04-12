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Asos запустил бесплатный возврат товаров из России

У британского онлайн-магазина Asos появился бесплатный возврат товаров из России, сообщается в пресс-службе ритейлера.

Услуга доступна с понедельника, 10 апреля, и осуществляется при поддержке службы доставки Boxberry. Покупателям необходимо оформить заявку на возврат, взять с собой паспорт и обратиться в одно из тысячи отделений оператора, работающего по всей стране.

Ярлык для посылки можно распечатать самостоятельно или поручить это сотрудникам Boxberry при обращении в офис. Каждый ярлык рассчитан только на одну посылку.

Товары можно вернуть в течение 28 дней с момента получения заказа. Обработка возврата занимает примерно 21 день. За перемещением посылки можно следить на сайте системы с помощью номера, полученного при оформлении заявления.

Если полученные товары не соответствуют указанным в заказе по модели, цвету или размеру, перед оформлением возврата необходимо обратиться в службу поддержки Asos.

Новый сервис работает быстро. Так, отправление из Москвы или Санкт-Петербурга доберется до Англии за 8 дней, из Екатеринбурга — за 12 дней, из Новосибирска — за 14 дней, из Владивостока — за 16 дней.

«Для покупателя срок возврата — один из важных факторов, ведь деньги от интернет-магазина он получает лишь после того, как товар дойдет до продавца. Переданное Boxberry отправление легко контролировать: возвраты, как и обычные заказы, отслеживаются через трекинг. Кроме того, при отправке посылки клиентам не придется стоять в очередях, так что процедура займет немного времени», — объясняет директор Boxberry International Марат Артуганов.

Автор: Анна
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