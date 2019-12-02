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Ассоциация Магазинов Розничной Торговли запускает партнерский сервис экспресс-доставки продуктов питания

Ассоциация Магазинов Розничной Торговли (АМАРТ), первое на российском розничном рынке объединение магазинов мелкосетевой и несетевой продуктовой розницы, объявляет о запуске партнерского онлайн сервиса быстрой доставки продуктов питания Easymart.

«Easymart — это магазин будущего, который конкурирует с федеральными розничными сетями. Наш сервис является бизнес моделью полного цикла: закупки, управление складом и логистика, разработка, мобильное приложение, инструменты автоматизации. Easymart доставляет продукты питания клиенту за 15 минут с момента заказа», — отметил генеральный директор Easymart Максим Снопков.

Первый объект на 150 кв. м и с 1 500 наименованиями продукции откроется в декабре 2019 в Санкт-Петербурге. Проект предполагает открытие складов формата дарк-стор с продуктами повседневного спроса. Цель Easymart до 2025 года — открыть 300 объектов на территории России общей площадью 60 тыс. кв. м. Планируемая выручка каждого объекта должна составить 100 млн руб. в год.

«Продажа продуктов питания дистанционным способом — один из приоритетов развития розничного рынка, и мы рады, что присоединение к АМАРТ начинающего, но перспективного игрока откроет новые возможности как для самого проекта Easymart, так и для других наших партнеров, тем более, что вступление и участие розничных магазинов, в том числе дистанционной розницы, в АМАРТ является бесплатным», — отметил Григорий Павлов, директор Ассоциации Магазинов Розничной Торговли.

Автор: Анна
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