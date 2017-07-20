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Ассортимент салонов «Билайн» и «Евросети» может пополниться товарами с AliExpress

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Билайн
Билайн
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По информации РБК, китайский AliExpress имеет намерения открыть свои шоурумы в салонах «Билайна», о чём стороны ведут переговоры. Интересна китайцам и сеть «Евросети».

Ближе к осени, стороны полагают определить количество шоурумов. Вполне естественно, AliExpress интересуется салонами, расположенными в проходных местах.

Сегодня в России открыты и работают два подобных шоурума AliExpress, оба в Москве, один на Ленинградском вокзале, второй – у станции метро «Тёплый Стан».

По мнению Алексея Фёдорова, президента АКИТ, решение китайской компании обосновано интересом к более возрастной аудитории, которая привыкла пополнять счёт своих телефонов в салонах связи.

Компании и сервисы: Билайн, Евросеть
Автор: Vyacheslav Vityuk
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