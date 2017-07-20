Ассортимент салонов «Билайн» и «Евросети» может пополниться товарами с AliExpress

По информации РБК, китайский AliExpress имеет намерения открыть свои шоурумы в салонах «Билайна», о чём стороны ведут переговоры. Интересна китайцам и сеть «Евросети».

Ближе к осени, стороны полагают определить количество шоурумов. Вполне естественно, AliExpress интересуется салонами, расположенными в проходных местах.

Сегодня в России открыты и работают два подобных шоурума AliExpress, оба в Москве, один на Ленинградском вокзале, второй – у станции метро «Тёплый Стан».

По мнению Алексея Фёдорова, президента АКИТ, решение китайской компании обосновано интересом к более возрастной аудитории, которая привыкла пополнять счёт своих телефонов в салонах связи.