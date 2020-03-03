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Ассортимент товаров российских компаний на AliExpress достиг 1,5 млн позиций

Ассортимент российских товаров, представленных на локальном маркетплейсе AliExpress и Tmall, за год вырос в 38 раз — до 1,5 млн позиций.

Сегодня товары российских продавцов представлены почти во всех категориях маркетплейса: мода (одежда, обувь, аксессуары, часы и ювелирные украшения), бытовая техника и электроника, товары для детей, дома, сада, ремонта, автомобилей, спорта, а также косметика и товары повседневного спроса. Среди новых категорий, которые развиваются на площадке с 2019 года, лидируют товары для мам и малышей (49% от оборота) и аксессуары (25%). Далее идут товары для красоты и здоровья (19%), одежда и  обувь (7%).

«Развитие платформы в сторону российских продавцов и товаров стало одним из приоритетных направлений для AliExpress Россия. Мы сокращаем срок подключения к маркетплейсу, развиваем инструменты внутреннего продвижения и снижаем комиссию для российских продавцов — уже сейчас она ниже, чем в среднем на рынке и чем платят иностранные продавцы. Все это стимулирует компании разного масштаба подключаться к AliExpress, предлагая свои товары нашей многомиллионной аудитории покупателей», — говорит Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия.

Рейтинг новых категорий российских товаров по обороту

Товарная категория

Лидеры продаж в категории

Товары для мам и детей

Автокресла, коляски, стульчики, игрушки

Аксессуары

Чемоданы, сумки и рюкзаки, кварцевые и механические часы, серьги, кольца, подвески

Товары для красоты и здоровья

Контактные линзы, средства для бритья, уход за лицом

Одежда и обувь

Парки, пуховики, рубашки, худи и свитшоты, ботинки и тапочки

По данным о продажах товаров российских продавцов в 2019-2020 гг. Учитывались категории товаров, которые развиваются с 2019 года. Категории расположены в порядке убывания оборота.

Количество локальных производителей и продавцов выросло в 100 раз — более 10 тыс российских компаний и индивидуальных предпринимателей ведут бизнес через AliExpress. В 2019 году к AliExpress присоединились известные в России магазины электроники и бытовой техники «Ситилинк», «Поларис», «Холодильник.ру», косметические бренды L’Oreal и «Свобода», бренды товаров для детей Сhicco, Cybex, Happy Baby, производитель товаров для спорта Decathlon, бренды ювелирных изделий Sunlight и Sokolov, «Мегафон» и др.

Автор: Анна
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