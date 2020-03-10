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«АТОЛ» проанализировал готовность обувной отрасли к маркировке

Компания «АТОЛ» проанализировала работу компаний обувной отрасли с маркировкой. Согласно данным, полученным с помощью системы «МаркОфис», около 83% всех заказанных кодов маркировки были введены в оборот. Данная статистика подтверждает, что участники оборота обувной продукции не только тестируют новые бизнес-процессы, но и активно маркируют товары и вводят их в оборот.

По данным «АТОЛ», наиболее эффективно среди городов и регионов маркировку внедряют в Москве и Московской области — 16%, что связано с развитой инфраструктурой, сосредоточением в регионе большого количества производителей и предприятий розничной торговли, а также более высокой осведомленностью бизнеса о маркировке.

Среди региональных городов заметную динамику внедрения маркировки в 8,4% демонстрирует Екатеринбург, что обусловлено хорошо развитой сферой торговли в городе и наличием складских мощностей. Около 25% приходится на Санкт-Петербург и ЛО, Приморский край, Республику Хакасию, Республику Башкортостан и Калининградскую область, а оставшиеся 50% — на остальные регионы страны.

По данным ЦРПТ, в системе маркировки зарегистрировано более 48 000 компаний, и выдано более 1,6 млрд кодов.

Согласно постановлению № 216 от 29 февраля 2020 года Правительством РФ был продлен срок введения обязательной маркировки обуви с 1 марта 2020 года до 1 июля 2020 года.

«Перенос сроков связан с тем, что не все участники оборота обувной продукции готовились к маркировке. Сейчас благодаря переносу даты появляется дополнительное время для адаптации к новым процедурам. При этом те компании, которые уже включились в процесс, демонстрируют достаточно высокую ответственность, как показывает статистика нашей системы», — комментирует Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений «АТОЛ».

Нарушение правил обязательной маркировки влечет за собой административную и даже уголовную ответственность. Согласно ст. 15.12 КоАП, продажа, перевозка и производство обувной продукции без соответствующей маркировки влечёт за собой штраф от 5 до 10 тысяч рублей для предпринимателя. Компании, нарушившая закон, будут оштрафованы на сумму от 50 до 300 тысяч рублей. Во всех случаях немаркированные обувные изделия подлежат конфискации. Уголовная ответственность наступает в случаях, когда стоимость немаркированных товаров превышает 1,5 миллионов рублей. Согласно ст. ч. 1 ст. 171.1 УК, нарушителю грозит лишение свободы до 3 лет со штрафом 80 тысяч рублей.

«Несмотря на то, что что крупным игрокам рынка переход на маркировку дается несколько легче, чем представителям малого и среднего бизнеса, тем не менее ускориться необходимо уже всем участникам товарооборота. Для SMB рынок предлагает более простые системы, не требующие штатных ИТ-специалистов для адаптации к цифровым форматам современной экономики», — отметила Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений «АТОЛ».

Автор: Анна
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