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Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ритейлеров

Падение популярности формата классического гипермаркета привело к тому, что французский Auchan и немецкая Metro Cash & Carry впервые покинули десятку крупнейших продуктовых ритейлеров, следует из материалов исследования агентства Infoline.

За первое полугодие 2021 года выручка «Ашана» сократилась в годовом сравнении на 17,3% и составила 99,1 млрд рублей, а Metro — осталась на прежнем уровне, 96,1 млрд рублей. Места двух международных продуктовых гигантов в топ-10 заняли маркетплейс Ozon, оборот которого в фуд-сегменте вырос до 141,9 млрд рублей, и жесткий дискаунтер «Светофор», выручка которого достигла 120,5 млрд рублей.

Выручка «Ашана» в России снижается уже много лет подряд. В частности, в 2020 году падение товарооборота составило 12,2%, до 223,16 млрд рублей. С начала 2021 года «Ашан» закрыл 17 магазинов и сегодня управляет сетью из 238 торговых объектов — 95 гипермаркетов и 143 супермаркетов.

Выручка немецкой Metro также снижалась в течение нескольких лет, но по итогам 2020 года ритейлер смог увеличить продажи на 7,7%, до 224 млрд рублей. Под управлением Metro в России находится более 90 гипермаркетов, новые магазины за последние два года не открывались.

В «Ашане» с приведенными оценками не согласны, отмечая, что выручка сети с начала года демонстрирует рост на 3% с увеличением сопоставимых продаж на 5%. Ритейлер продолжает оптимизировать сеть, инвестировать в цифровые решения и клиентский сервис. Эксперты продолжают отмечать падающий интерес потребителей к гипермаркетам.

Автор: Анна
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