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Auchan открыл трехэтажный «инновационный» магазин у Кремля

Французский ритейлер Auchan, третий по величине игрок российской продуктовой розницы, открыл трехэтажный флагманский магазин в начале Тверской улицы, в непосредственной близости от Кремля.

«Здесь представлены различные продукты и проекты компании, которые не представлены в других магазинах. Но в этом и весь смысл магазина, который станет нашей витриной», — сказал новый президент Auchan по России Франсуа Реми, которого цитирует компания.

Ассортимент магазина насчитывает 3,2 тысячи наименований товаров. Общая площадь — 750 кв.м, из них 320 кв.м приходится на торговый зал, располагающийся на первом и втором этажах. Еще 183 кв.м на нулевом этаже занимает дрогери-бутик LillaPois.

Для Тверской это уже 17-й по счету продуктовый магазин, уточняет Auchan со ссылкой на данные департамента торговли и услуг Москвы.

Помещение, которое Auchan арендовал на пять лет, было одним из самых дорогих в российской столице, а сделка стала одним из крупнейших событий на рынке стрит-ритейла за последнее время.

Автор: Анна
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