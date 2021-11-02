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Аудитория социальной коммерции AliExpress Россия за первое полугодие составила 23,6 млн человек

По итогам финансового полугодия с апреля по сентябрь 2021 года аудитория социальной коммерции AliExpress Россия достигла 23,6 млн человек (количество уникальных пользователей, которые используют AliExpress через нативные инструменты социальной коммерции: приложения в ВК, ОК, аффилиатные ссылки).

Количество уникальных покупателей через социальные механики достигло порядка 2,7 млн человек за полугодие (пользователи, пришедшие к покупке товара из социальных сетей через игровые механики, продуктовые интеграции или партнёрские программы).

Общее количество заказов через инструменты социальной коммерции достигло 10,5 млн за полугодие. Это порядка 7,5% от общего количества заказов AliExpress. Доля социальной коммерции в обороте компании составила 6%.

Через live-стримы внутри приложения AliExpress пользователи потратили 1,2 млрд рублей. Во время live-стримов чаще всего покупают смартфоны, технику для дома и портативную электронику — часы, планшеты, электронные книги, портативные зарядные устройста.

AliExpress Россия активно развивает направление социальной коммерции и сотрудничает с крупнейшими российскими социальными сетями. За последний год компания усовершенствовала мини-приложение во ВКонтакте, запустила программу рассрочки совместно с VK Pay, групповые покупки, а также внедрила ряд новых игровых механик. Совместно с Одноклассниками AliExpress обновил витрину товаров и запустил реферальную программу.

С другими социальными сетями маркетплейс работает через аффилиатные инструменты и CPA-сети, которые дают возможность блогерам зарабатывать на продвижении популярных товаров с AliExpress. В апреле 2021 года компания запустила собственную партнёрскую платформу AEPlatform для России и СНГ, которая разработана командой AliExpress Россия в рамках локализации сервиса. Также компания включила в партнёрскую программу локальные товары. Сейчас на платформе более 4000 российских продавцов, а оборот локальных товаров достиг 40% от всей аффилиатной программы.

За период с апреля по сентябрь 2021 года блогеры, которые работают по партнёрской программе AliExpress, заработали порядка 8 млн долларов. Средняя комиссия, которую получает блогер за купленный товар, составила 7%.

Самыми популярными категориями в аффилиатной программе по обороту стали:

  • Мобильные телефоны и аксессуары — 25% общего оборота социальной коммерции
  • Компьютеры и офис — 11%
  • Потребительская электроника — 10%
  • Автотовары — 6%
  • Рабочие инструменты — 6%

Самыми популярными категориями по количеству покупателей в направлении социальной коммерции стали:

  • Мобильные телефоны и аксессуары
  • Дом и сад
  • Потребительская электроника
  • Товары для красоты и здоровья
  • Автотовары

«На AliExpress шоппинг — это не просто покупка товаров, это ещё развлечение и формат досуга. Именно так мы видим будущее социальной коммерции. Люди проводят огромное количество времени в социальных сетях, и хотят иметь больше возможностей и функций внутри одной платформы. Нам важно, чтобы пользователь мог смотреть товары и делать покупки выгодно и просто там, где ему удобно.

Совместное предприятие AliExpress Россия создавалось сразу с фокусом на развитие социальной коммерции в России, и у наших партнёров из Alibaba уникальный опыт в этой сфере, который мы с удовольствием используем. Мы планируем и дальше развивать нативные интеграции с крупнейшими российскими социальными сетями и запускать новые социальные механики. В ближайшие несколько лет пользователи социальной коммерции смогут составить порядка 20% от всех покупателей платформы», — комментирует вице-президент направления социальной коммерции AliExpress Россия Надежда Егорова.

Автор: Анна
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