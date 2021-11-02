Аудитория социальной коммерции AliExpress Россия за первое полугодие составила 23,6 млн человек

По итогам финансового полугодия с апреля по сентябрь 2021 года аудитория социальной коммерции AliExpress Россия достигла 23,6 млн человек (количество уникальных пользователей, которые используют AliExpress через нативные инструменты социальной коммерции: приложения в ВК, ОК, аффилиатные ссылки).

Количество уникальных покупателей через социальные механики достигло порядка 2,7 млн человек за полугодие (пользователи, пришедшие к покупке товара из социальных сетей через игровые механики, продуктовые интеграции или партнёрские программы).

Общее количество заказов через инструменты социальной коммерции достигло 10,5 млн за полугодие. Это порядка 7,5% от общего количества заказов AliExpress. Доля социальной коммерции в обороте компании составила 6%.

Через live-стримы внутри приложения AliExpress пользователи потратили 1,2 млрд рублей. Во время live-стримов чаще всего покупают смартфоны, технику для дома и портативную электронику — часы, планшеты, электронные книги, портативные зарядные устройста.

AliExpress Россия активно развивает направление социальной коммерции и сотрудничает с крупнейшими российскими социальными сетями. За последний год компания усовершенствовала мини-приложение во ВКонтакте, запустила программу рассрочки совместно с VK Pay, групповые покупки, а также внедрила ряд новых игровых механик. Совместно с Одноклассниками AliExpress обновил витрину товаров и запустил реферальную программу.

С другими социальными сетями маркетплейс работает через аффилиатные инструменты и CPA-сети, которые дают возможность блогерам зарабатывать на продвижении популярных товаров с AliExpress. В апреле 2021 года компания запустила собственную партнёрскую платформу AEPlatform для России и СНГ, которая разработана командой AliExpress Россия в рамках локализации сервиса. Также компания включила в партнёрскую программу локальные товары. Сейчас на платформе более 4000 российских продавцов, а оборот локальных товаров достиг 40% от всей аффилиатной программы.

За период с апреля по сентябрь 2021 года блогеры, которые работают по партнёрской программе AliExpress, заработали порядка 8 млн долларов. Средняя комиссия, которую получает блогер за купленный товар, составила 7%.

Самыми популярными категориями в аффилиатной программе по обороту стали:

Мобильные телефоны и аксессуары — 25% общего оборота социальной коммерции

Компьютеры и офис — 11%

Потребительская электроника — 10%

Автотовары — 6%

Рабочие инструменты — 6%

Самыми популярными категориями по количеству покупателей в направлении социальной коммерции стали:

Мобильные телефоны и аксессуары

Дом и сад

Потребительская электроника

Товары для красоты и здоровья

Автотовары