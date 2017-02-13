Авиакомпания Lufthansa установила цифровой-киоск с дистанционными «продавцами» из разных стран

Германская авиакомпания Lufthansa придумала необычную промоакцию. В центре Дюссельдорфа появился цифровой-киоск с дистанционными «продавцами» из разных стран.

Это все реальные люди, и связь с ними поддерживается способом видеоконференций. На передней стенке киоска находится большой экран, куда выводится изображение продавцов из похожих торговых ларьков в Токио, Гонконге, Майами и Нью-Йорке – города, куда летают самолеты авиакомпании. При этом показывается и прилавок с местным ассортиментом, зачастую экзотическим.

«Диджитал-промоутеры» видят все, что происходит, и зазывают прохожих так, как принято в их странах. Они могут отпустить шуточки про унылую немецкую погоду, пообщаться с подошедшей к киоску собакой и предложить товары из своего ассортимента. Это в основном всякие забавные экзотические мелочи, и вступившим в разговор прохожим они выдаются бесплатно: когда продавец протягивает руку к товару на своем прилавке, в чудо-киоске срабатывает механизм автоматической выдачи, и сувенир появляется в лотке.

«Я словно джин из лампы, — шутит один из продавцов. — Ваше желание для меня закон»

По замыслу организаторов, акция должна пробудить в людях вкус к путешествиям – ну и просто поднять им настроение.

Кампания разработана в агентстве Kolle Rebbe в сотрудничестве с разработчиком цифровых медиа-решений Amptown System Company. Киоск находился в Дюссельдорфе до 5 февраля, а его следующая остановка планируется в Берлине, на выставке ITB 8-12 марта.