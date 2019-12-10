+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

«Авито Авто»: продажи снегоходов за год выросли на 23%

В 2019 году россияне купили почти на четверть больше снегоходов, чем в 2018, выяснили эксперты Авито Авто. Пик продаж пришелся на январь 2019 года. В среднем по России снегоходы стали на 3% доступнее, а средняя цена на них составила 285 000 рублей. Из крупнейших городов самая большая доля продаж подобной техники в Перми, а самые доступные цены — в Ульяновске.

Россияне предпочитают покупать снегоходы зимой, демонстрирует динамика продаж. Пик сделок в рассматриваемом периоде пришелся на январь 2019 года — на 72% больше, чем в январе 2018. Меньше всего сделок происходит в конце весны — начале лета. В количественном отношении больше половины продаж приходится на зимний период.

За январь-ноябрь 2019 года было продано почти на четверть (на 23%) больше такой техники, чем за аналогичный период 2018 года.

Динамика продаж снегоходов, вся Россия. 1 января 2018 — 30 ноября 2019

 

Средняя по стране цена на снегоход за январь-ноябрь 2019 года составляет примерно 284 900 рублей, снизившись за год на 3%.

Самая высокая средняя цена по стране за рассматриваемый период была отмечена в апреле 2018 года, когда она превышала 421 000 рублей. Самая низкая — в феврале 2019 года: примерно 251 400 рублей. Однако однозначно выделить месяц, когда выгоднее всего покупать снегоход, нельзя, так как в рассматриваемом периоде цены испытывали постоянные колебания.

Изменение средней цены снегоходов, вся Россия. 1 января 2018 — 30 ноября 2019

За год снегоходы стали популярнее всего в Барнауле, Ульяновске и Воронеже — продажи за год выросли на 56%, 34% и 25% соответственно.

Доступнее всего снегоходы при этом в Ульяновске и Саратове — средняя цена там составляет без малого 153 000 рублей и 155 200 рублей соответственно. Дороже всего они в Омске — в среднем такая техника стоит 410 700 рублей, это на 0,5% больше, чем в столице, которая занимает второе место по стоимости снегоходов.

Рейтинг городов по средней цене снегоходов, 1 января 2018 — 30 ноября 2019

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 декабря / Комментарии
Яндекс запустил Метрику для медийной рекламы

Яндекс запустил Метрику для медийной рекламы

Яндекс.Метрика запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы. С его помощью можно следить за ходом рекламной кампании, увидеть конверсии, которые произошли после показа рекламы или клика на креатив, узнать кросс-охват и кросс-частоту показов, отслеживать выполнение плана по KPI.

далее →

3 декабря / Комментарии
Ozon: большие распродажи создают в России привычку покупать онлайн

Ozon: большие распродажи создают в России привычку покупать онлайн

Мультикатегорийная интернет-платформа Ozon подвела итоги Черной Пятницы 2019, которая стала рекордной для компании: оборот от продаж вырос в 2,3 раза, а количество заказов - в 2,5 раза относительно Черной Пятницы 2018.

далее →

2 декабря / Комментарии
Ажиотаж перед Черной Пятницей 2019: продажи через мессенджеры и соцсети удвоились

Ажиотаж перед Черной Пятницей 2019: продажи через мессенджеры и соцсети удвоились

В российском подразделении Admitad проанализировали, как различные медиа-каналы (веб-мастера) влияют на продажи в российских интернет-магазинах перед главной распродажей года — Черной Пятницей 2019. Для этого в компании проанализировали данные о более 3 миллионах онлайн-заказов общей стоимостью более 3 млрд рублей, которые были оформлены через партнерскую сеть Admitad в ноябре 2019 года.

далее →

28 ноября / Комментарии
Ozon побил собственный рекорд роста

Ozon побил собственный рекорд роста

Мультикатегорийная интернет-площадка Ozon отчиталась о результатах операционной деятельности за 3 квартал 2019 года. Оборот от продаж Ozon (gross merchandise value, или GMV) вырос на 97% до 16,9 млрд.рублей без учета НДС, или до 19,2 млрд.рублей с НДС.

далее →

27 ноября / Комментарии
Рейтинг Рунета представил ТОП-200 SEO-компаний

Рейтинг Рунета представил ТОП-200 SEO-компаний

Рейтинг Рунета, уже 10 лет специализирующийся на проведении ежегодных рейтингов digital-агентств, опубликовал ТОП-200 SEO-компаний.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!