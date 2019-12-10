«Авито Авто»: продажи снегоходов за год выросли на 23%

В 2019 году россияне купили почти на четверть больше снегоходов, чем в 2018, выяснили эксперты Авито Авто. Пик продаж пришелся на январь 2019 года. В среднем по России снегоходы стали на 3% доступнее, а средняя цена на них составила 285 000 рублей. Из крупнейших городов самая большая доля продаж подобной техники в Перми, а самые доступные цены — в Ульяновске.

Россияне предпочитают покупать снегоходы зимой, демонстрирует динамика продаж. Пик сделок в рассматриваемом периоде пришелся на январь 2019 года — на 72% больше, чем в январе 2018. Меньше всего сделок происходит в конце весны — начале лета. В количественном отношении больше половины продаж приходится на зимний период.

За январь-ноябрь 2019 года было продано почти на четверть (на 23%) больше такой техники, чем за аналогичный период 2018 года.

Динамика продаж снегоходов, вся Россия. 1 января 2018 — 30 ноября 2019

Средняя по стране цена на снегоход за январь-ноябрь 2019 года составляет примерно 284 900 рублей, снизившись за год на 3%.

Самая высокая средняя цена по стране за рассматриваемый период была отмечена в апреле 2018 года, когда она превышала 421 000 рублей. Самая низкая — в феврале 2019 года: примерно 251 400 рублей. Однако однозначно выделить месяц, когда выгоднее всего покупать снегоход, нельзя, так как в рассматриваемом периоде цены испытывали постоянные колебания.

Изменение средней цены снегоходов, вся Россия. 1 января 2018 — 30 ноября 2019

За год снегоходы стали популярнее всего в Барнауле, Ульяновске и Воронеже — продажи за год выросли на 56%, 34% и 25% соответственно.

Доступнее всего снегоходы при этом в Ульяновске и Саратове — средняя цена там составляет без малого 153 000 рублей и 155 200 рублей соответственно. Дороже всего они в Омске — в среднем такая техника стоит 410 700 рублей, это на 0,5% больше, чем в столице, которая занимает второе место по стоимости снегоходов.

Рейтинг городов по средней цене снегоходов, 1 января 2018 — 30 ноября 2019