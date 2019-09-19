Авито Авто: спрос и цены на противоугонных системы
За год в России существенно вырос спрос на все разновидности противоугонных систем – такие данные получили эксперты «Авито Авто», проанализировав этот сегмент рынка автомобильных товаров. Самую большую положительную динамику показывает категория иммобилайзеров – спрос на них увеличился на 47% по сравнению с августом 2018 года. Однако по абсолютному показателю спроса самыми популярными остаются сигнализации.
На автосигнализации приходится 83% от общего спроса на противоугонные системы. На втором месте по популярности иммобилайзеры – 7% спроса. 6% спроса в этом сегменте приходится на механические блокираторы, а 4% - на спутниковые системы.
В среднем по стране цена устройств, предотвращающих угон, составляет от 3 000 руб. до 4 800 руб. Автосигнализации за прошедший год подорожали на 6%, а механические блокираторы на 5%. Иммобилайзеры же подешевели почти на 18% по сравнению с августом 2018 года, а спутниковые системы - на 11%.
Динамика продаж противоугонных систем, вся Россия, август 2019 г.
|
Тип устройства
|
Средняя цена, август 2019
|
Изменения за год
|
Предложение
|
Спрос
|
Цена
|
Автосигнализации
|
4 188
|
26,9%
|
22,7%
|
6,2%
|
Иммобилайзеры
|
3 121
|
41,5%
|
47,4%
|
-17,8%
|
Механические блокираторы
|
2 971
|
28,1%
|
23,0%
|
5,1%
|
Спутниковые системы
|
4 792
|
50,4%
|
33,2%
|
-11,2%
В целом по России дороже всего стоят спутниковые системы. Такая покупка обойдется в среднем в 4 800 руб. Дороже всего они в Ульяновске (в среднем более 6 800 руб.), дешевле всего в Омске (чуть больше 2 000 руб.)
Дешевле всего можно приобрести механический блокиратор, который в среднем по стране стоит чуть меньше 3 000 руб. Дороже всего они продаются в Ростове-на-Дону (в среднем 6 200 рублей). Самые бюджетные блокираторы продаются в Казани (в среднем чуть больше 1 700 рублей).
Средняя цена в рублях типов противоугонных систем по регионам, август 2019 г.
|
№
|
Регион
|
Сигнализация
|
Иммобилайзер
|
Механический блокиратор
|
Спутниковая система
|
1
|
Барнаул
|
2 819
|
1 301
|
1 761
|
3 442
|
2
|
Волгоград
|
3 541
|
2 058
|
1 997
|
6 291
|
3
|
Воронеж
|
2 608
|
2 595
|
2 429
|
4 054
|
5
|
Екатеринбург
|
3 507
|
4 562
|
3 116
|
5 946
|
6
|
Ижевск
|
4 077
|
1 213
|
1 802
|
3 331
|
7
|
Иркутск
|
4 181
|
2 893
|
4 431
|
4 641
|
8
|
Казань
|
6 643
|
2 833
|
1 734
|
5 395
|
9
|
Краснодар
|
6 918
|
3 982
|
2 444
|
4 014
|
10
|
Красноярск
|
4 215
|
1 891
|
2 691
|
3 323
|
11
|
Москва
|
5 355
|
3 469
|
3 475
|
5 221
|
12
|
Нижний Новгород
|
3 623
|
1 678
|
1 996
|
6 014
|
13
|
Новосибирск
|
3 468
|
3 202
|
3 255
|
3 842
|
14
|
Омск
|
2 659
|
1 866
|
1 763
|
2 030
|
15
|
Пермь
|
3 672
|
3 339
|
4 166
|
4 298
|
16
|
Ростов-на-Дону
|
3 813
|
3 013
|
6 206
|
4 181
|
17
|
Самара
|
3 697
|
3 713
|
2 333
|
3 346
|
18
|
Санкт-Петербург
|
3 658
|
2 472
|
4 102
|
5 226
|
19
|
Саратов
|
3 356
|
2 293
|
1 765
|
4 636
|
20
|
Тольятти
|
4 199
|
1 486
|
2 748
|
3 503
|
21
|
Тюмень
|
4 417
|
5 320
|
2 373
|
5 958
|
22
|
Ульяновск
|
6 716
|
4 337
|
2 472
|
6 819
|
23
|
Уфа
|
3 644
|
1 886
|
2 329
|
5 811
|
24
|
Челябинск
|
2 573
|
2 584
|
2 278
|
3 889
|
|
Вся Россия
|
4 188
|
3 121
|
2 971
|
4 792