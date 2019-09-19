Авито Авто: спрос и цены на противоугонных системы

За год в России существенно вырос спрос на все разновидности противоугонных систем – такие данные получили эксперты «Авито Авто», проанализировав этот сегмент рынка автомобильных товаров. Самую большую положительную динамику показывает категория иммобилайзеров – спрос на них увеличился на 47% по сравнению с августом 2018 года. Однако по абсолютному показателю спроса самыми популярными остаются сигнализации.

На автосигнализации приходится 83% от общего спроса на противоугонные системы. На втором месте по популярности иммобилайзеры – 7% спроса. 6% спроса в этом сегменте приходится на механические блокираторы, а 4% - на спутниковые системы.

В среднем по стране цена устройств, предотвращающих угон, составляет от 3 000 руб. до 4 800 руб. Автосигнализации за прошедший год подорожали на 6%, а механические блокираторы на 5%. Иммобилайзеры же подешевели почти на 18% по сравнению с августом 2018 года, а спутниковые системы - на 11%.

Динамика продаж противоугонных систем, вся Россия, август 2019 г.

Тип устройства Средняя цена, август 2019 Изменения за год Предложение Спрос Цена Автосигнализации 4 188 26,9% 22,7% 6,2% Иммобилайзеры 3 121 41,5% 47,4% -17,8% Механические блокираторы 2 971 28,1% 23,0% 5,1% Спутниковые системы 4 792 50,4% 33,2% -11,2%

В целом по России дороже всего стоят спутниковые системы. Такая покупка обойдется в среднем в 4 800 руб. Дороже всего они в Ульяновске (в среднем более 6 800 руб.), дешевле всего в Омске (чуть больше 2 000 руб.)

Дешевле всего можно приобрести механический блокиратор, который в среднем по стране стоит чуть меньше 3 000 руб. Дороже всего они продаются в Ростове-на-Дону (в среднем 6 200 рублей). Самые бюджетные блокираторы продаются в Казани (в среднем чуть больше 1 700 рублей).

Средняя цена в рублях типов противоугонных систем по регионам, август 2019 г.