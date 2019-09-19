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Авито Авто: спрос и цены на противоугонных системы

За год в России существенно вырос спрос на все разновидности противоугонных систем – такие данные получили эксперты «Авито Авто», проанализировав этот сегмент рынка автомобильных товаров. Самую большую положительную динамику показывает категория иммобилайзеров – спрос на них увеличился на 47% по сравнению с августом 2018 года. Однако по абсолютному показателю спроса самыми популярными остаются сигнализации.

На автосигнализации приходится 83% от общего спроса на противоугонные системы. На втором месте по популярности иммобилайзеры – 7% спроса. 6% спроса в этом сегменте приходится на механические блокираторы, а 4% - на спутниковые системы.

В среднем по стране цена устройств, предотвращающих угон, составляет от 3 000 руб. до 4 800 руб. Автосигнализации за прошедший год подорожали на 6%, а механические блокираторы на 5%. Иммобилайзеры же подешевели почти на 18% по сравнению с августом 2018 года, а спутниковые системы - на 11%.

Динамика продаж противоугонных систем, вся Россия, август 2019 г.

Тип устройства

Средняя цена, август 2019

Изменения за год

Предложение

Спрос

Цена

Автосигнализации

4 188

26,9%

22,7%

6,2%

Иммобилайзеры

3 121

41,5%

47,4%

-17,8%

Механические блокираторы

2 971

28,1%

23,0%

5,1%

Спутниковые системы

4 792

50,4%

33,2%

-11,2%

В целом по России дороже всего стоят спутниковые системы. Такая покупка обойдется в среднем в 4 800 руб. Дороже всего они в Ульяновске (в среднем более 6 800 руб.), дешевле всего в Омске (чуть больше 2 000 руб.)

Дешевле всего можно приобрести механический блокиратор, который в среднем по стране стоит чуть меньше 3 000 руб. Дороже всего они продаются в Ростове-на-Дону (в среднем 6 200 рублей). Самые бюджетные блокираторы продаются в Казани (в среднем чуть больше 1 700 рублей).

Средняя цена в рублях типов противоугонных систем по регионам, август 2019 г.

Регион

Сигнализация

Иммобилайзер

Механический блокиратор

Спутниковая система

1

Барнаул

2 819

1 301

1 761

3 442

2

Волгоград

3 541

2 058

1 997

6 291

3

Воронеж

2 608

2 595

2 429

4 054

5

Екатеринбург

3 507

4 562

3 116

5 946

6

Ижевск

4 077

1 213

1 802

3 331

7

Иркутск

4 181

2 893

4 431

4 641

8

Казань

6 643

2 833

1 734

5 395

9

Краснодар

6 918

3 982

2 444

4 014

10

Красноярск

4 215

1 891

2 691

3 323

11

Москва

5 355

3 469

3 475

5 221

12

Нижний Новгород

3 623

1 678

1 996

6 014

13

Новосибирск

3 468

3 202

3 255

3 842

14

Омск

2 659

1 866

1 763

2 030

15

Пермь

3 672

3 339

4 166

4 298

16

Ростов-на-Дону

3 813

3 013

6 206

4 181

17

Самара

3 697

3 713

2 333

3 346

18

Санкт-Петербург

3 658

2 472

4 102

5 226

19

Саратов

3 356

2 293

1 765

4 636

20

Тольятти

4 199

1 486

2 748

3 503

21

Тюмень

4 417

5 320

2 373

5 958

22

Ульяновск

6 716

4 337

2 472

6 819

23

Уфа

3 644

1 886

2 329

5 811

24

Челябинск

2 573

2 584

2 278

3 889

 

Вся Россия

4 188

3 121

2 971

4 792
Автор: Анна
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