Авито Доставка: продавать и покупать вещи с доставкой стали в два раза больше
В 2020 году рынок торговли между частными лицами в интернете вырос на 87%, а количество сделок увеличилось на 70% и превысило 300 млн. В этих условиях доступность и география С2С-доставки оказались одним из важнейших факторов, влияющим на продажи. Количество заказов с использованием услуги Авито Доставка среди частных продавцов за год выросло в 2,3 раза по всей России.
В частной онлайн-торговле особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и доставка быстро завоевывает популярность. В сентябре этого года число частных продавцов на Авито, которые отправляют товары с доставкой, стало больше на 19%, чем в аналогичном периоде прошлого, а количество доставок выросло в 2,3 раза. Самый дальний километраж С2С-доставки составил почти 8 тысяч километров — из Севастополя в Петропавловск-Камчатский. Средний чек покупок с Доставкой на Авито составляет 3 000 рублей в целом по России.
Также наблюдается тренд на активное изменение географической структуры доставки: в ближайшее время города с населением менее 1 млн жителей вполне могут «перевесить» мегаполисы в вопросе популярности доставки. Среди десяти городов с наиболее быстро растущим количеством заказов с доставкой ровно половина — города с населением до 600 тысяч человек.
«Товары, купленные на Авито, сейчас доставляются в более чем в 1100 городов и 21 тысяч населенных пунктов России. Половина из списка городов с наиболее стремительным ростом количества заказов с доставкой — с населением меньше миллиона жителей. Товар можно найти в любом уголке страны и заказать доставку, даже из Севастополя в Петропавловск-Камчатский. Мы постоянно совершенствуем услугу, работаем над ее удобством и безопасностью как для продавцов, так и для покупателей. Например, мы ввели выдачу по паспортам, услугу по проверке целостности и комплектности товара, постоянно обучаем сотрудников наших логистических партнеров, а также рассказываем клиентам, как наиболее выгодно покупать товары с доставкой», — Сергей Пустыльник, руководитель департамента Логистики в Авито.
Самые «доставочные» города
Аналитики Авито Доставки исследовали географическую структуру заказов по всей стране и выяснили, что чаще всего отправка и получение осуществляются в Москве и Санкт-Петербурге, а наибольший рост количества заказов с доставкой в сентябре этого года отмечен в Сочи (+29% за год).
Топ-10 городов с наиболее активным ростом количества заказов с доставкой, сентябрь 2021:
- Сочи (29%)
- Москва (28%)
- Калининград (27%)
- Санкт-Петербург (24%)
- Нижний Новгород (20%)
- Рязань (16%)
- Ростов-на-Дону (14%)
- Киров (14%)
- Ярославль (13%)
- Самара (12%)
Наиболее востребованные в доставке товары
Чаще всего в C2C-сделках в этом году участвовали товары из категорий «Хобби и отдых», «Личные вещи», «Электроника», «Запчасти и аксессуары» и «Товары для животных». Самыми популярными товарами в доставке в этом году стали:
- взрослая и детская одежда и обувь,
- запчасти и аксессуары для автомобилей,
- товары для компьютера,
- книги и журналы,
- товары для детей и игрушки,
- аудио и видеотехника,
- товары для коллекционирования,
- товары для спорта и отдыха,
- мобильные телефоны.
Рост заказов из магазинов на Авито
На Авито покупатели могут заказывать с Доставкой товары не только у частных продавцов, но и вещи из магазинов. Покупать товары в магазинах на Авито стали в 6,8 раз чаще за год, а количество селлеров, которые отправляют заказы выросло в 2,5 раза.
Среди таких товаров самые популярные доставочные категории распределились немного по-другому. На первом месте «Запчасти и аксессуары», на втором и третьем — «Электроника» и «Хобби и отдых», а затем «Личные вещи» и категория товаров «Для дома и дачи». Чаще всего покупатели заказывают из магазинов доставку следующих товаров:
- запчасти и аксессуары,
- товары для компьютера,
- игры, приставки и программы,
- одежда, обувь и аксессуары,
- телефоны,
- фототехника,
- аудио и видеотехника,
- ремонт и строительство,
- бытовая техника,
- оргтехника и расходные материалы.