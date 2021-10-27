Авито Доставка: продавать и покупать вещи с доставкой стали в два раза больше

В 2020 году рынок торговли между частными лицами в интернете вырос на 87%, а количество сделок увеличилось на 70% и превысило 300 млн. В этих условиях доступность и география С2С-доставки оказались одним из важнейших факторов, влияющим на продажи. Количество заказов с использованием услуги Авито Доставка среди частных продавцов за год выросло в 2,3 раза по всей России.

В частной онлайн-торговле особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и доставка быстро завоевывает популярность. В сентябре этого года число частных продавцов на Авито, которые отправляют товары с доставкой, стало больше на 19%, чем в аналогичном периоде прошлого, а количество доставок выросло в 2,3 раза. Самый дальний километраж С2С-доставки составил почти 8 тысяч километров — из Севастополя в Петропавловск-Камчатский. Средний чек покупок с Доставкой на Авито составляет 3 000 рублей в целом по России.

Также наблюдается тренд на активное изменение географической структуры доставки: в ближайшее время города с населением менее 1 млн жителей вполне могут «перевесить» мегаполисы в вопросе популярности доставки. Среди десяти городов с наиболее быстро растущим количеством заказов с доставкой ровно половина — города с населением до 600 тысяч человек.

«Товары, купленные на Авито, сейчас доставляются в более чем в 1100 городов и 21 тысяч населенных пунктов России. Половина из списка городов с наиболее стремительным ростом количества заказов с доставкой — с населением меньше миллиона жителей. Товар можно найти в любом уголке страны и заказать доставку, даже из Севастополя в Петропавловск-Камчатский. Мы постоянно совершенствуем услугу, работаем над ее удобством и безопасностью как для продавцов, так и для покупателей. Например, мы ввели выдачу по паспортам, услугу по проверке целостности и комплектности товара, постоянно обучаем сотрудников наших логистических партнеров, а также рассказываем клиентам, как наиболее выгодно покупать товары с доставкой», — Сергей Пустыльник, руководитель департамента Логистики в Авито.

Самые «доставочные» города

Аналитики Авито Доставки исследовали географическую структуру заказов по всей стране и выяснили, что чаще всего отправка и получение осуществляются в Москве и Санкт-Петербурге, а наибольший рост количества заказов с доставкой в сентябре этого года отмечен в Сочи (+29% за год).

Топ-10 городов с наиболее активным ростом количества заказов с доставкой, сентябрь 2021:

Сочи (29%) Москва (28%) Калининград (27%) Санкт-Петербург (24%) Нижний Новгород (20%) Рязань (16%) Ростов-на-Дону (14%) Киров (14%) Ярославль (13%) Самара (12%)

Наиболее востребованные в доставке товары

Чаще всего в C2C-сделках в этом году участвовали товары из категорий «Хобби и отдых», «Личные вещи», «Электроника», «Запчасти и аксессуары» и «Товары для животных». Самыми популярными товарами в доставке в этом году стали:

взрослая и детская одежда и обувь,

запчасти и аксессуары для автомобилей,

товары для компьютера,

книги и журналы,

товары для детей и игрушки,

аудио и видеотехника,

товары для коллекционирования,

товары для спорта и отдыха,

мобильные телефоны.

Рост заказов из магазинов на Авито

На Авито покупатели могут заказывать с Доставкой товары не только у частных продавцов, но и вещи из магазинов. Покупать товары в магазинах на Авито стали в 6,8 раз чаще за год, а количество селлеров, которые отправляют заказы выросло в 2,5 раза.

Среди таких товаров самые популярные доставочные категории распределились немного по-другому. На первом месте «Запчасти и аксессуары», на втором и третьем — «Электроника» и «Хобби и отдых», а затем «Личные вещи» и категория товаров «Для дома и дачи». Чаще всего покупатели заказывают из магазинов доставку следующих товаров: