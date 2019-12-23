Авито достиг отметки 60 миллионов активных объявлений

Объем активных объявлений на сайте Авито вырос до 60 млн. Это рекордное количество для России, а в мировом масштабе уступает только американскому ресурсу Craigslist. У ближайшего конкурента в этом рейтинге французского Leboncoin.fr — 27,5 млн. активных объявлений.

Авито также является крупнейшим сайтом-агрегатором объявлений в России по статистике сервиса «Яндекс Радар». По его данным, в ноябре 2019 года на сайте побывали 46 млн пользователей (заходы одного пользователя с разных устройств засчитывались за одного человека), из которых 54% составляет мобильная аудитория. Каждый день в модерацию Авито попадает больше трёх миллионов версий объявлений от пользователей, но до размещения доходит около 500 тысяч. Среднее время нахождения на сайте составляет 1 час 13 минут, что намного больше любого другого сайта в топ-200 в этом разделе «Яндекс Радара».

Опрос частных продавцов (более 3 тыс. респондентов) показал, что 66% с2с-сделок в интернете проходят через Авито. Самой популярной категорией товаров, предлагаемых частными продавцами, остались «электроника и бытовая техника» (23% продаж), «одежда и обувь» (18%) и «детские товары» (16%). За ними идут «автозапчасти», «товары для дома», «спорт и отдых» и «животные и растения».

Свыше 16 000 компаний в России сменили владельцев в 2018 году через раздел «Готовый бизнес» на Авито, средняя цена — около 1 млн рублей. Больше всего компаний продали в Москве (больше 2000), Санкт-Петербурге (свыше 1200) и Краснодаре (около 700)

Продажи телефонов через Авито составляют примерно 6-7% всех продаж в стране (за январь-сентябрь 2019), телевизоров — почти 6%. За 2018 год продажи подержанных ноутбуков и настольных компьютеров на сайте составили 10% от всех продаж новых компьютеров в стране.

830 тысяч работодателей в России размещают вакансии на «Авито Работа». За последний месяц свои объявления, вакансии и резюме, разместили 525 тысяч человек.

На Авито самая большая база объявлений о недвижимости в России — больше 2,6 млн. Каждая вторая квартира в России продается здесь.

Авито Авто — сайт номер один в России для продажи автомобилей, согласно опросу агентства «Автостат» и журнала «За рулем». Свыше 2 500 000 автомобилей было продано на Авито в 2018 году. В данный момент на сайте размещено 725 000 актуальных объявлений о продаже автомобилей.

За период с апреля 2018 года россияне совершили с помощью услуги доставки на Авито более 1 млн. сделок на сумму 5,6 млрд. рублей.