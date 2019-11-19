Авито и Почта России запускают сервис по доставке товаров

В июне на Петербургском международном экономическом форуме Авито и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве в рамках развития сервиса доставки товаров, после чего компании запустили сервис в тестовом режиме в пилотных регионах — Твери и Нижнем Новгороде. Сейчас сервис по доставке товаров будет доступен для жителей Москвы и Подмосковья. В дальнейшем планируется развивать сотрудничество по всей России.

Получить новую услугу очень просто. Зайдя на Авито, покупатель может воспользоваться специальной кнопкой — «купить товар с доставкой». После оплаты пересылки и самого товара деньги замораживаются на счету Авито. Когда покупатель получает свой товар в отделении почтовой связи и подтверждает сделку, деньги поступают на счет продавца.

Принимая товар на отправку, сотрудники Почты России тщательно упаковывают его в почтовом отделении. Для отправителя эта услуга бесплатна. В случае проблем с товаром покупатель сможет вернуть его продавцу в течение двух дней после получения. При этом покупателю вернут деньги и за товар, и за доставку.

Запуску сервиса в столичном регионе предшествовал ряд пилотных проектов по доставке товаров с Авито из Твери, Петербурга и Нижнего Новгорода. Обеими компаниями была создана такая схема взаимодействия, при которой пользователи площадки Авито могут получить удобную услугу, сэкономив при совершении покупки в интернете свое время и средства.

Внедрение сервиса проходило в два этапа. Сначала стороны разработали совместные IT решения для быстрой доставки товара от момента его заказа на сайте до его вручения клиенту непосредственно в отделении.

Следующим этапом стал операционный запуск самого сервиса. Перед работниками Почты России были поставлены задачи по оперативному обучению и расширению функционала операторов отделений почтовой связи, доработке систем и их тестированию. Также были синхронизированы информационные системы обеих компаний для обеспечения сохранности персональных данных, передаваемых по зашифрованным каналам.

«Мы видим, что услугой доставки на Авито пользуется все большее число продавцов и покупателей: она не только дает возможность пользователям покупать и продавать товары по всей России, но и обеспечивает безопасность сделки. С момента запуска сервиса в 2018 году количество сделок с использованием доставки составило более миллиона, а товарооборот по ним — 5,6 млрд рублей. По нашей оценке, объем межрегиональных сделок, совершенных на Авито, может вырасти по итогам года на 80%». Елена Грунтова, руководитель продуктового направления C2C в Авито