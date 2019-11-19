+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Авито и Почта России запускают сервис по доставке товаров

В июне на Петербургском международном экономическом форуме Авито и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве в рамках развития сервиса доставки товаров, после чего компании запустили сервис в тестовом режиме в пилотных регионах — Твери и Нижнем Новгороде. Сейчас сервис по доставке товаров будет доступен для жителей Москвы и Подмосковья. В дальнейшем планируется развивать сотрудничество по всей России.

Получить новую услугу очень просто. Зайдя на Авито, покупатель может воспользоваться специальной кнопкой — «купить товар с доставкой». После оплаты пересылки и самого товара деньги замораживаются на счету Авито. Когда покупатель получает свой товар в отделении почтовой связи и подтверждает сделку, деньги поступают на счет продавца.

Принимая товар на отправку, сотрудники Почты России тщательно упаковывают его в почтовом отделении. Для отправителя эта услуга бесплатна. В случае проблем с товаром покупатель сможет вернуть его продавцу в течение двух дней после получения. При этом покупателю вернут деньги и за товар, и за доставку.

Запуску сервиса в столичном регионе предшествовал ряд пилотных проектов по доставке товаров с Авито из Твери, Петербурга и Нижнего Новгорода. Обеими компаниями была создана такая схема взаимодействия, при которой пользователи площадки Авито могут получить удобную услугу, сэкономив при совершении покупки в интернете свое время и средства.

Внедрение сервиса проходило в два этапа. Сначала стороны разработали совместные IT решения для быстрой доставки товара от момента его заказа на сайте до его вручения клиенту непосредственно в отделении.

Следующим этапом стал операционный запуск самого сервиса. Перед работниками Почты России были поставлены задачи по оперативному обучению и расширению функционала операторов отделений почтовой связи, доработке систем и их тестированию. Также были синхронизированы информационные системы обеих компаний для обеспечения сохранности персональных данных, передаваемых по зашифрованным каналам.

«Мы видим, что услугой доставки на Авито пользуется все большее число продавцов и покупателей: она не только дает возможность пользователям покупать и продавать товары по всей России, но и обеспечивает безопасность сделки. С момента запуска сервиса в 2018 году количество сделок с использованием доставки составило более миллиона, а товарооборот по ним — 5,6 млрд рублей. По нашей оценке, объем межрегиональных сделок, совершенных на Авито, может вырасти по итогам года на 80%».

Елена Грунтова, руководитель продуктового направления C2C в Авито

«В сотрудничестве с нашими партнёрами мы продолжаем создавать продуманные и удобные сервисы для наших клиентов. Они максимально полно учитывают их потребности и рационализируют выбор. Нет сомнений в том, что новая услуга будет востребована у жителей столичного региона, для которых вопрос экономии времени и средств все более и более актуален».

Первый заместитель генерального директора по электронной коммерции

АО «Почта России» Алексей Скатин.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 ноября / Комментарии
Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал доставлять продукты с рынков

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал доставлять продукты с рынков

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил раздел «Отборные овощи, фрукты и ягоды», где будет доступен ассортимент от прямых поставщиков московских рынков. Это позволило расширить предложение премиальных овощей и фруктов для клиентов интернет-магазина, которые в своем рационе делают акцент на свежие продукты.

далее →

15 ноября / Комментарии
Почта России и goods.ru создадут новую экосистему электронной коммерции

Почта России и goods.ru создадут новую экосистему электронной коммерции

Клиенты Почты России получат доступ к динамично растущему ассортименту, который уже сегодня насчитывает более 1,5 миллиона товаров. В свою очередь, маркетплейс расширит свои возможности по продвижению продукции за счет эффективной логистики и операционной платформы Почты России с большой клиентской базой.

далее →

15 ноября / Комментарии
Почта России вступила в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ)

Почта России вступила в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ)

С целью укрепления позиций компании в сфере e-commerce и дальнейшего развитии данного направления, Почта России вступила в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

далее →

14 ноября / Комментарии
Беру открыл логистический комплекс в Софьине

Беру открыл логистический комплекс в Софьине

Фулфилмент-центр занимает 40 тысяч квадратных метров и в будущем может расшириться до 80 тысяч. Сейчас там можно хранить более пяти миллионов товаров всех категорий, представленных на Беру.

далее →

13 ноября / Комментарии
В группу компаний Бета ПРО вошла курьерская служба TopDelivery

В группу компаний Бета ПРО вошла курьерская служба TopDelivery

8 ноября 2019 года курьерская служба TopDelivery присоединилась к группе компаний Бета ПРО, тем самым создав альянс фулфилмента и последней мили.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!