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Авито и участники IT-коалиции подписали мировое соглашение с Яндексом

Авито в составе коалиции интернет-компаний, ФАС России и Яндекс договорились о заключении мирового соглашения в судебном процессе в отношении поисковой системы Яндекс.

Мировое соглашение подтверждает выполнение Яндексом всех требований выданного ФАС России предупреждения от 20.02.2021 г. и предусматривает дополнительные обязательства Яндекса, направленные на сохранение конкуренции, в частности: обеспечение Яндексом полноценного доступа к технологии поисковика «Обогащенные ответы».

В состав коалиции помимо Авито входят IVI, Дром, Циан, Профи, ЗУН, 2ГИС, Туту.ру.

«По масштабу, сложности, числу вовлеченных в процесс участников, по итоговому результату — это беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии. Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе. Мы считаем, что интересы отрасли учтены, и рассчитываем, что это позволит всем Интернет-сервисам развиваться в честной конкурентной среде, а пользователям — с помощью обогащенного контента свободно выбирать любимые сервисы в поисковой выдаче Яндекс. Этот кейс показывает, как важность регулирующего воздействия государства в отношении ключевых цифровых рынков, так и зрелость и способность IT-индустрии к самоорганизации и конструктивному решению системных проблем. В результате доступ к технологии „обогащенных ответов“ получат все заинтересованные участники отрасли, не только IT-лидеры. Мы рассчитываем на реальное партнерство между представителями отрасли и Яндексом и на добросовестное соблюдение им условий соглашения».

Виктор Топадзе, Директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями компании Авито.

«Цель ФАС России — защита конкуренции на рынке, создание недискриминационных условий деятельности для всех его участников. Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России. Нам удалось не затягивать на годы судебное разбирательство, а совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться».

Максим Шаскольский, руководитель ФАС России.

При участии коалиции и ФАС Яндекс разработал набор внутренних процедур и политик, которые регламентируют недискриминационный доступ к технологии Обогащенных ответов. Эти процедуры описывают порядок и сроки подключения независимых сервисов к «ОО», критерии, которым должен соответствовать партнер и его контент, процедуру разбора жалоб партнеров и аудит выполнения Яндексом согласованных процедур. Все договоренности зафиксированы Яндексом в соответствующих политиках и документах, которые публичны и доступны всем для ознакомления.

Новые правила начнут действовать с момента подписания мирового соглашения. Фактически изменения станут заметны через 1-2 месяца, которые потребуются для выполнения технических мероприятий по подключению Авито к формату Обогащенных ответов.

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Автор: Elvira
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