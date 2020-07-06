Авито: итоги II квартала на рынке на готового бизнеса

Аналитики компании исследовали ситуацию на рынке готового бизнеса по итогам II квартала 2020 года. Общие показатели по сравнению с I кварталом снизились, однако в некоторых сферах эксперты отмечают рост. Больше всего на продажу выставляют бизнесы в сфере сельского хозяйства, при этом эксперты отмечают всплеск интереса на бизнес в этой отрасли. В среднем по России стоимость бизнеса увеличилась на 52%, а самые дорогие компании продаются в Москве.

Согласно Индексу МСБ из исследования агентства B2B Research, впервые с начала кризиса количество компаний, оценивающих ситуацию как ухудшающуюся, стало меньше на 12%, а 21% опрошенных и вовсе ожидают улучшений. Конечно, у большей части компаний на фоне постепенного выхода из ограничений все еще падает выручка, но 11% предприятий уже удалось ее увеличить в среднем на 20%. На рынке готового бизнеса ситуация также постепенно улучшается. Эксперты Авито проанализировали спрос, предложение и цены на готовый бизнес в России во II квартале.

Что покупают?

Общий спрос на готовый бизнес в России снизился по сравнению с I кварталом 2020 года на 32%, однако в некоторых отраслях эксперты наблюдают рост. В целом по стране на 15% больше интересуются сельхозпредприятиями. В Москве спрос на них вырос на 70%, в Санкт-Петербурге — на 39%. В регионах также наблюдается скачок интереса к ним. В Тольятти интересуются сельхозкомпаниями в 3 раза больше, чем в предыдущем квартале, в Екатеринбурге и Волгограде в 2 раза чаще, на 70% вырос спрос у жителей Ростова-на-Дону, на 50% — у жителей Барнаула. Спрос на сельхозпредприятия вырос не только по сравнению с I кварталом, но и по сравнению со II кварталом прошлого года, это объясняется тем, что весна — традиционный сезон активного спроса на такие предприятия. В этом году интерес к бизнесам из области сельского хозяйства в России вырос на 43% по сравнению с II кварталом 2019 года.

В некоторых регионах бизнесмены отдают предпочтение совершенно другим отраслям. В Тольятти на 80% вырос спрос на предприятия в сфере развлечений. Жители сразу нескольких городов во II квартале обратили внимание на строительные компании: в Ижевске, Барнауле и Новосибирске ими стали интересоваться на 39% чаще, на 33% вырос спрос в Омске, на 21 и 17% больше запрашивали строительные предприятия в Иркутске и Красноярске. В Омске на 30% активнее, чем в предыдущем квартале, заинтересовались приобретением интернет-магазинов. Интерес к электронной торговле также проявляют барнаульцы и волгоградцы, спрос на интернет-магазины в их городах вырос на 14 и 5% соответственно. В Челябинске и Краснодаре предприниматели сместили фокус в сторону производств, и интересуются ими на 23 и 12% чаще.

В наиболее востребованных во II квартале бизнесах в сфере услуг и торговли (суммарно на эти категории приходится около 50% от общероссийского спроса) по сравнению с предыдущим кварталом этот показатель упал на 35% и 39% в обеих категориях соответственно. Значительно уменьшился интерес к предприятиям в сфере развлечений (-51%) и общепита (-41%). Эти отрасли оказались наиболее уязвимыми в начале карантина и за время самоизоляции значительно «просели» в выручке. Некоторые из таких предприятий сейчас находятся в нересурсном состоянии, и при их покупке предпринимателю нужно будет вложиться так же, как и при старте бизнеса с нуля.

Что продают?

Количество объявлений о продаже готового бизнеса по России снизилось в среднем на 17% за квартал. Предприниматели стали менее активно выставлять бизнесы на продажу, так как ждут прояснения экономической ситуации. Однако есть предприятия, объявлений о продаже которых стало больше. Например, количество объявлений в категории «сельское хозяйство» увеличилось на 23% по сравнению с I кварталом. В Москве сельхозпредприятия продают на 42% больше, а в Санкт-Петербурге — на 17%.

В 2 раза стало больше объявлений о продаже сельскохозяйственных компаний в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ижевске. В традиционно аграрных Краснодаре и Воронеже этот показатель увеличился в среднем на 92%, в Волгограде — около 80%, в Казани — 75%. В Новосибирске и Перми выбор сельхозкомпаний у желающих приобрести данный бизнес вырос приблизительно на 60%, в Самаре и Нижнем новгороде — более, чем на 50%.

Наряду с растущим количеством сельхозпредприятий на Авито, выросло и количество объявлений о продаже строительных компаний. Во II квартале их предлагали намного активнее во многих городах: на 90% больше их предлагали в Барнауле, на 60% — в Омске, в Екатеринбурге количество объявлений увеличилось на 43%, а в Новосибирске, Перми и Саратове — на 33% в каждом из городов. В Самаре и Челябинске купить строительные предприятия предлагают в среднем на 30% больше.

В период нестабильной экономической ситуации продажи бизнесов в наиболее пострадавших сферах просели. Например, количество объявлений о продаже предприятий в сфере развлечений и общепита во II квартале уменьшилось на 35 и 27% соответственно. Также на 26% меньше стали продавать бизнесы в области офлайн-торговли. Обратная ситуация наблюдается на рынке бизнесов в сфере e-commerce — на 63% больше объявлений о продаже интернет-магазинов появилось в Барнауле, В Омске, Ростове-на-Дону и Челябинске их стало примерно на 45% больше, в Волгограде выбор интернет-магазинов на площадке стал шире на 32%.

Во сколько обойдется?

На рынке готового бизнеса традиционно большой диапазон цен и типов предприятий, можно найти что угодно — от магазина детской одежды и игрушек в Омске за 50 тысяч рублей до торгово-развлекательного комплекса в Москве за 96 миллиардов рублей. Во II квартале средняя стоимость готового бизнеса в стране увеличилась на 52%, а по сравнению с прошлым годом — выросла более, чем в 2 раза и составила 13 952 000 рублей. Такой скачок в средней стоимости бизнеса объясняется тем, что во II квартале на продажу было выставлено множество дорогостоящих предприятий, например, торговые центры, каршеринги, фабрики и другие.

Самые дорогие компании продавали в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени. В столице средняя цена на готовый бизнес установилась на уровне более 36 миллионов рублей, что дороже на 26%, чем в I квартале. В Новосибирске предприятия предлагали приблизительно за 10 миллионов рублей (+62%), а в Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени готовый бизнес во II квартале можно было приобрести по средней цене от 8,1 до 8,7 миллионов рублей. При этом в Тюмени и Ростове-на-Дону цены на готовый бизнес выросли на 95 и 11% соответственно, а в Самаре, наоборот, снизились на 7%.