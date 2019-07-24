Эксперты Авито изучили спрос на чемоданы с начала 2019 года и выяснили, что наибольшей популярностью они пользуются в июне, что совпадает с началом сезона летних отпусков. Интерес в первый летний месяц на две трети выше, чем в январе. При этом даже на пике популярности, в июне, стоимость чемодана увеличилась всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет в среднем 3 460 рублей. Больше всего за полгода спрос на чемоданы вырос у жителей Новосибирска.

Кто и когда паковал чемоданы

Спрос на чемоданы рос в течение всего полугодия за исключением февраля, когда он снизился на 8% относительно января. Затем он стабильно и быстро увеличивался: так, в марте он превзошел январское значение на 16%, а в мае — уже почти в полтора раза (43%). В июне, с наступлением сезона летних отпусков, интерес к покупке чемодана превысил январский показатель на две трети — на 66%.

Как и в целом по всей стране, жители 16 из 23 крупнейших городов активнее всего пакуют чемоданы в июне. Однако есть города исключения: в Перми самый высокий спрос на чемоданы зафиксирован в марте, в Казани, Саратове и Тольятти — в апреле, в Иркутске и Ульяновске — непосредственно в мае, а в Волгограде — в январе.

Сравнив спрос на чемоданы в июне и январе, эксперты Авито выяснили, что больше всего в летний отпуск хотят жители Новосибирска, где интерес вырос более чем в пять раз за полугодие. За Новосибирском следуют Тольятти (в 3,5 раза), Омск (в 2,9 раза), а также Ижевск (в 2,8 раза), Барнаул и Ульяновск (в 2,5 раза в каждом). В Перми спрос практически не изменился, зато в Волгограде он снизился за полгода примерно на четверть.

Где выгоднее всего купить чемодан?

Во всероссийском масштабе купить чемодан можно в среднем за 3 460 рублей — это всего на 3% больше, чем и в июне прошлого года. При этом в 13 городах стоимость снизилась, значительнее всего — в Волгограде (-39%). В Самаре и Саратове ценник остался на уровне июня 2018 года, а в восьми городах он увеличился, заметнее всего — в Санкт-Петербурге (+16%). В итоге выгоднее всего купить чемодан в Барнауле (1 810 рублей), а дороже всего — в Москве (4 660 рублей).

Рейтинг городов по доступности чемодана в июне 2019 г., изменение цены за год