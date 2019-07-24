Авито изучили спрос на чемоданы с начала 2019 года
Эксперты Авито изучили спрос на чемоданы с начала 2019 года и выяснили, что наибольшей популярностью они пользуются в июне, что совпадает с началом сезона летних отпусков. Интерес в первый летний месяц на две трети выше, чем в январе. При этом даже на пике популярности, в июне, стоимость чемодана увеличилась всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет в среднем 3 460 рублей. Больше всего за полгода спрос на чемоданы вырос у жителей Новосибирска.
Кто и когда паковал чемоданы
Спрос на чемоданы рос в течение всего полугодия за исключением февраля, когда он снизился на 8% относительно января. Затем он стабильно и быстро увеличивался: так, в марте он превзошел январское значение на 16%, а в мае — уже почти в полтора раза (43%). В июне, с наступлением сезона летних отпусков, интерес к покупке чемодана превысил январский показатель на две трети — на 66%.
Как и в целом по всей стране, жители 16 из 23 крупнейших городов активнее всего пакуют чемоданы в июне. Однако есть города исключения: в Перми самый высокий спрос на чемоданы зафиксирован в марте, в Казани, Саратове и Тольятти — в апреле, в Иркутске и Ульяновске — непосредственно в мае, а в Волгограде — в январе.
Сравнив спрос на чемоданы в июне и январе, эксперты Авито выяснили, что больше всего в летний отпуск хотят жители Новосибирска, где интерес вырос более чем в пять раз за полугодие. За Новосибирском следуют Тольятти (в 3,5 раза), Омск (в 2,9 раза), а также Ижевск (в 2,8 раза), Барнаул и Ульяновск (в 2,5 раза в каждом). В Перми спрос практически не изменился, зато в Волгограде он снизился за полгода примерно на четверть.
Где выгоднее всего купить чемодан?
Во всероссийском масштабе купить чемодан можно в среднем за 3 460 рублей — это всего на 3% больше, чем и в июне прошлого года. При этом в 13 городах стоимость снизилась, значительнее всего — в Волгограде (-39%). В Самаре и Саратове ценник остался на уровне июня 2018 года, а в восьми городах он увеличился, заметнее всего — в Санкт-Петербурге (+16%). В итоге выгоднее всего купить чемодан в Барнауле (1 810 рублей), а дороже всего — в Москве (4 660 рублей).
Рейтинг городов по доступности чемодана в июне 2019 г., изменение цены за год
|
Город
|
Средняя цена в июне 2019 г., рублей
|
Динамика к июню 2018 года
|
1
|
Барнаул
|
1 810
|
-20%
|
2
|
Екатеринбург
|
1 910
|
-4%
|
3
|
Омск
|
1 940
|
-3%
|
4
|
Волгоград
|
2 090
|
-39%
|
5
|
Казань
|
2 210
|
9%
|
6
|
Нижний Новгород
|
2 320
|
-10%
|
7
|
Саратов
|
2 350
|
0%
|
8
|
Воронеж
|
2 450
|
-2%
|
9
|
Тольятти
|
2 490
|
-17%
|
10
|
Челябинск
|
2 500
|
13%
|
11
|
Самара
|
2 590
|
0%
|
12
|
Новосибирск
|
2 600
|
-14%
|
13
|
Ижевск
|
2 640
|
2%
|
14
|
Ульяновск
|
2 730
|
-8%
|
15
|
Уфа
|
2 770
|
-2%
|
16
|
Ростов-на-Дону
|
2 800
|
4%
|
17
|
Иркутск
|
2 890
|
-11%
|
18
|
Красноярск
|
3 220
|
-4%
|
19
|
Краснодар
|
3 380
|
15%
|
20
|
Санкт-Петербург
|
3 560
|
16%
|
21
|
Тюмень
|
3 840
|
-25%
|
22
|
Пермь
|
3 880
|
15%
|
23
|
Москва
|
4 660
|
8%
|
Вся Россия
|
3 460
|
3%