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Авито изучили спрос на чемоданы с начала 2019 года

Эксперты Авито изучили спрос на чемоданы с начала 2019 года и выяснили, что наибольшей популярностью они пользуются в июне, что совпадает с началом сезона летних отпусков. Интерес в первый летний месяц на две трети выше, чем в январе. При этом даже на пике популярности, в июне, стоимость чемодана увеличилась всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет в среднем 3 460 рублей. Больше всего за полгода спрос на чемоданы вырос у жителей Новосибирска.

Кто и когда паковал чемоданы

Спрос на чемоданы рос в течение всего полугодия за исключением февраля, когда он снизился на 8% относительно января. Затем он стабильно и быстро увеличивался: так, в марте он превзошел январское значение на 16%, а в мае — уже почти в полтора раза (43%). В июне, с наступлением сезона летних отпусков, интерес к покупке чемодана превысил январский показатель на две трети — на 66%.

Как и в целом по всей стране, жители 16 из 23 крупнейших городов активнее всего пакуют чемоданы в июне. Однако есть города исключения: в Перми самый высокий спрос на чемоданы зафиксирован в марте, в Казани, Саратове и Тольятти — в апреле, в Иркутске и Ульяновске — непосредственно в мае, а в Волгограде — в январе.

Сравнив спрос на чемоданы в июне и январе, эксперты Авито выяснили, что больше всего в летний отпуск хотят жители Новосибирска, где интерес вырос более чем в пять раз за полугодие. За Новосибирском следуют Тольятти (в 3,5 раза), Омск (в 2,9 раза), а также Ижевск (в 2,8 раза), Барнаул и Ульяновск (в 2,5 раза в каждом). В Перми спрос практически не изменился, зато в Волгограде он снизился за полгода примерно на четверть.

Где выгоднее всего купить чемодан?

Во всероссийском масштабе купить чемодан можно в среднем за 3 460 рублей — это всего на 3% больше, чем и в июне прошлого года. При этом в 13 городах стоимость снизилась, значительнее всего — в Волгограде (-39%). В Самаре и Саратове ценник остался на уровне июня 2018 года, а в восьми городах он увеличился, заметнее всего — в Санкт-Петербурге (+16%). В итоге выгоднее всего купить чемодан в Барнауле (1 810 рублей), а дороже всего — в Москве (4 660 рублей).

Рейтинг городов по доступности чемодана в июне 2019 г., изменение цены за год

 

Город

Средняя цена в июне 2019 г., рублей

Динамика к июню 2018 года

1

Барнаул

1 810

-20%

2

Екатеринбург

1 910

-4%

3

Омск

1 940

-3%

4

Волгоград

2 090

-39%

5

Казань

2 210

9%

6

Нижний Новгород

2 320

-10%

7

Саратов

2 350

0%

8

Воронеж

2 450

-2%

9

Тольятти

2 490

-17%

10

Челябинск

2 500

13%

11

Самара

2 590

0%

12

Новосибирск

2 600

-14%

13

Ижевск

2 640

2%

14

Ульяновск

2 730

-8%

15

Уфа

2 770

-2%

16

Ростов-на-Дону

2 800

4%

17

Иркутск

2 890

-11%

18

Красноярск

3 220

-4%

19

Краснодар

3 380

15%

20

Санкт-Петербург

3 560

16%

21

Тюмень

3 840

-25%

22

Пермь

3 880

15%

23

Москва

4 660

8%
 

Вся Россия

3 460

3%
Автор: Анна
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