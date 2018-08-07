Avito: кошки против собак

К всемирному дню кошек (8 августа) эксперты Avito проанализировали статистику продаж домашних питомцев и выяснили, что с начала 2017 года россияне купили около 530 000 кошек, что на 13% больше, чем собак за тот же период. В рейтинге поисковых запросов на Avito коты также обошли собак на целых три позиции. Самой популярной породой стали «шотландцы», а самым «кошачьим» городом после Москвы и Питера — Нижний Новгород.

Чаще всего ищут «шотландцев»

Самыми популярными породами у россиян оказались шотландские и британские кошки. За ними следуют мейн-куны и «бенгальцы», а замыкают пятерку бесшерстные канадские сфинксы.

№ Рейтинг пород кошек по популярности и их цена Порода Средняя цена, руб. 1 Шотландская 2 845 2 Британская 3 202 3 Мейн-кун 8 504 4 Бенгальская 9 922 5 Канадский сфинкс 6 210

«Шотландцы» и «британцы» заняли первые места во всех городах без исключения. Первая пятерка почти везде выглядит одинаково, но в некоторых городах в нее вошли другие породы: донской сфинкс в Казани, Красноярске, Тюмени, Уфе и Челябинске; сибирская в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге; экзотическая в Перми и невская маскарадная в Ульяновске.

В июле в среднем по России кошку можно было купить за 2 528 рублей, а собаку — за 9 222 рубля.

Самым дорогим котом стал представитель бурманской короткошерстной породы: в феврале 2017 года его купили в Красноярске за 92 400 рублей.

Где покупали кошек?

С начала 2017 года больше всего кошек на Avito купили в Москве; за столицей следуют Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Меньше всего их продавали и покупали в Тольятти, Иркутске и Ижевске.

Рейтинг городов по числу покупок кошек на Avito

1 Москва 2 Санкт-Петербург 3 Нижний Новгород 4 Краснодар 5 Челябинск 6 Новосибирск 7 Екатеринбург 8 Воронеж 9 Казань 10 Самара 11 Пермь 12 Ростов-на-Дону 13 Уфа 14 Барнаул 15 Красноярск 16 Волгоград 17 Омск 18 Саратов 19 Тюмень 20 Ульяновск 21 Ижевск 22 Иркутск 23 Тольятти

Интересно, что среди 23 городов только в шести число проданных собак превысило количество кошек: лидером и в этом рейтинге стала Москва, далее идут Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Иркутск.

При этом по индексу популярности кошек первую тройку составили Ижевск, Ульяновск и Барнаул, а последнюю — Краснодар, Новосибирск и Иркутск.