+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Avito: кошки против собак

К всемирному дню кошек (8 августа) эксперты Avito проанализировали статистику продаж домашних питомцев и выяснили, что с начала 2017 года россияне купили около 530 000 кошек, что на 13% больше, чем собак за тот же период. В рейтинге поисковых запросов на Avito коты также обошли собак на целых три позиции. Самой популярной породой стали «шотландцы», а самым «кошачьим» городом после Москвы и Питера — Нижний Новгород.

Чаще всего ищут «шотландцев»

Самыми популярными породами у россиян оказались шотландские и британские кошки. За ними следуют мейн-куны и «бенгальцы», а замыкают пятерку бесшерстные канадские сфинксы.

Рейтинг пород кошек по популярности и их цена

Порода

Средняя цена, руб.

1

Шотландская

2 845

2

Британская

3 202

3

Мейн-кун

8 504

4

Бенгальская

9 922

5

Канадский сфинкс

6 210

«Шотландцы» и «британцы» заняли первые места во всех городах без исключения. Первая пятерка почти везде выглядит одинаково, но в некоторых городах в нее вошли другие породы: донской сфинкс в Казани, Красноярске, Тюмени, Уфе и Челябинске; сибирская в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге; экзотическая в Перми и невская маскарадная в Ульяновске.

В июле в среднем по России кошку можно было купить за 2 528 рублей, а собаку — за 9 222 рубля.

Самым дорогим котом стал представитель бурманской короткошерстной породы: в феврале 2017 года его купили в Красноярске за 92 400 рублей.

Где покупали кошек?

С начала 2017 года больше всего кошек на Avito купили в Москве; за столицей следуют Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Меньше всего их продавали и покупали в Тольятти, Иркутске и Ижевске.

Рейтинг городов по числу покупок кошек на Avito

1

Москва

2

Санкт-Петербург

3

Нижний Новгород

4

Краснодар

5

Челябинск

6

Новосибирск

7

Екатеринбург

8

Воронеж

9

Казань

10

Самара

11

Пермь

12

Ростов-на-Дону

13

Уфа

14

Барнаул

15

Красноярск

16

Волгоград

17

Омск

18

Саратов

19

Тюмень

20

Ульяновск

21

Ижевск

22

Иркутск

23

Тольятти

Интересно, что среди 23 городов только в шести число проданных собак превысило количество кошек: лидером и в этом рейтинге стала Москва, далее идут Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Иркутск.

При этом по индексу популярности кошек первую тройку составили Ижевск, Ульяновск и Барнаул, а последнюю — Краснодар, Новосибирск и Иркутск.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 августа / Комментарии
«Аптечная сеть 36,6» начинает торговать данными клиентов

«Аптечная сеть 36,6» начинает торговать данными клиентов

«Аптечная сеть 36,6» будет продавать фармацевтическим компаниям обезличенные данные своих клиентов.

далее →

2 августа / Комментарии
«Утконос» замедлил рост выручки и снова стал убыточным

«Утконос» замедлил рост выручки и снова стал убыточным

По итогам 2017 года онлайн-ритейлер "Утконос" замедлил рост выручки и снова стал убыточным. Валовая прибыль увеличилась на 36,4% — до 1,2 млрд рублей. Убыток от продаж вырос до 933,1 млн рублей с 763,06 млн рублей годом ранее.

далее →

1 августа / Комментарии
Lamoda бьёт рекорды по убыткам

Lamoda бьёт рекорды по убыткам

Интернет-ритейлер Lamoda завершил 2017 год с рекордным убытком. Чистый убыток ООО «Купишуз» (операционная компания Lamoda) в 2017 году составил 2,43 млрд рублей.

далее →

31 июля / Комментарии
Как можно упростить и упорядочить создание utm-меткок

Как можно упростить и упорядочить создание utm-меткок

Реальность такова, что люди часто ошибаются с utm-метками. Сквозная аналитика конечно решает этот вопрос, но она есть далеко не у всех. Дмитрий Комаровский из школы EnglishDom показал пример как можно упростить этот процесс.

далее →

31 июля / Комментарии
40% рекламных бюджетов предпринимателей приходится на неэффективные каналы

40% рекламных бюджетов предпринимателей приходится на неэффективные каналы

Digital-агентство R:TA и компания по разработке ПО для бизнес-аналитики Roistat проанализировали затраты на онлайн-рекламу среднего, малого и микробизнеса в период с июля 2017 по июнь 2018 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!