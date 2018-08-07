Avito: кошки против собак
К всемирному дню кошек (8 августа) эксперты Avito проанализировали статистику продаж домашних питомцев и выяснили, что с начала 2017 года россияне купили около 530 000 кошек, что на 13% больше, чем собак за тот же период. В рейтинге поисковых запросов на Avito коты также обошли собак на целых три позиции. Самой популярной породой стали «шотландцы», а самым «кошачьим» городом после Москвы и Питера — Нижний Новгород.
Чаще всего ищут «шотландцев»
Самыми популярными породами у россиян оказались шотландские и британские кошки. За ними следуют мейн-куны и «бенгальцы», а замыкают пятерку бесшерстные канадские сфинксы.
|
№
|
Рейтинг пород кошек по популярности и их цена
|
Порода
|
Средняя цена, руб.
|
1
|
Шотландская
|
2 845
|
2
|
Британская
|
3 202
|
3
|
Мейн-кун
|
8 504
|
4
|
Бенгальская
|
9 922
|
5
|
Канадский сфинкс
|
6 210
«Шотландцы» и «британцы» заняли первые места во всех городах без исключения. Первая пятерка почти везде выглядит одинаково, но в некоторых городах в нее вошли другие породы: донской сфинкс в Казани, Красноярске, Тюмени, Уфе и Челябинске; сибирская в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге; экзотическая в Перми и невская маскарадная в Ульяновске.
В июле в среднем по России кошку можно было купить за 2 528 рублей, а собаку — за 9 222 рубля.
Самым дорогим котом стал представитель бурманской короткошерстной породы: в феврале 2017 года его купили в Красноярске за 92 400 рублей.
Где покупали кошек?
С начала 2017 года больше всего кошек на Avito купили в Москве; за столицей следуют Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Меньше всего их продавали и покупали в Тольятти, Иркутске и Ижевске.
Рейтинг городов по числу покупок кошек на Avito
|
1
|
Москва
|
2
|
Санкт-Петербург
|
3
|
Нижний Новгород
|
4
|
Краснодар
|
5
|
Челябинск
|
6
|
Новосибирск
|
7
|
Екатеринбург
|
8
|
Воронеж
|
9
|
Казань
|
10
|
Самара
|
11
|
Пермь
|
12
|
Ростов-на-Дону
|
13
|
Уфа
|
14
|
Барнаул
|
15
|
Красноярск
|
16
|
Волгоград
|
17
|
Омск
|
18
|
Саратов
|
19
|
Тюмень
|
20
|
Ульяновск
|
21
|
Ижевск
|
22
|
Иркутск
|
23
|
Тольятти
Интересно, что среди 23 городов только в шести число проданных собак превысило количество кошек: лидером и в этом рейтинге стала Москва, далее идут Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Иркутск.
При этом по индексу популярности кошек первую тройку составили Ижевск, Ульяновск и Барнаул, а последнюю — Краснодар, Новосибирск и Иркутск.