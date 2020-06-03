Avito начал сотрудничать с «Яндекс.Такси»

Сайт объявлений Avito заключил соглашение с «Яндекс.Такси» на использование его инфраструктуры для доставки заказов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу агрегатора. В Avito подтвердили сотрудничество, добавив, что развивают доставку с 2018 года, пользуясь Boxberry, DPD и другими службами.

Заказ по-прежнему будет оформляться на сайте торговой площадки, срок доставки — день в день, продолжают в пресс-службе агрегатора. Услуга доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Перми, Волгограда, Саратова, Воронежа и Красноярска.

Вызванные пандемией коронавируса COVID-19 ограничения обрушили рынок такси в апреле и первой половине мая как минимум втрое в зависимости от города, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Сейчас ситуация начала исправляться, тем не менее количество заказов на данный момент ниже в два раза. В деньгах рынок теряет еще больше из-за перехода в экономсегмент»,— говорит он.

Несмотря на то что агрегатор сопоставим с конкурентами по цене, существенную долю на рынке они вряд ли займут, решение выглядит как антикризисная мера поддержки спроса, настаивает эксперт. Весной 2020 года «Яндекс.Такси» начал развозить заказы от сетей «Детский мир», Leroy Merlin, «ВкусВилл», Hoff, Tele2 и «Дикси», соглашаются в пресс-службе компании. Чтобы поддерживать спрос, «Яндекс.Еда» ранее за счет инфраструктуры такси расширила географию доставки как минимум на 30 новых городов. На пике пандемии доля доставки в заказах агрегатора могла достигать 10% от общего числа, предполагает Михаил Бурмистров. Однако по итогам года она вряд ли превысит 5% и будет постепенно снижаться.