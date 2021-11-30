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Авито начал выделять проверенных продавцов товаров на платформе

Массовая миграция населения в онлайн-пространство привела к активному использованию покупателями и продавцами цифровых платформ. Чтобы пользователю было удобнее и увереннее выбирать и покупать товары, Авито стал выделять объявления профессиональных продавцов, которые размещают актуальные проверенные предложения и обеспечивают высокий уровень клиентского сервиса. Уже более 2500 компаний стали проверенными партнерами Авито Товаров.

Авито запустил новую программу, способствующую повышению безопасности сделок платформе. Онлайн-сервис обозначает особым статусом предложения компаний, предоставляющих пользователям достоверную и подробную информацию о предлагаемых товарах и качественно обслуживающих клиентов. Отметка «Проверенный партнер» видна посетителям сайта в профиле и всех объявлениях компании. Таким образом Авито планирует поощрять работу добросовестных участников рынка, улучшить качество объявлений на площадке и упростить покупателям процедуру выбора товаров.

«Посетителям сайта виден рейтинг продавца, они также могут ориентироваться на отзывы пользователей, которые взаимодействовали с ним. Программа „Проверенный партнер“ помогает сделать процесс выбора товара еще более безопасным и удобным для пользователя, что является нашим главным приоритетом. С другой стороны, если пользователи будут оставаться довольными и оставлять положительные отзывы о совершенных покупках на Авито, то и продавцы смогут заключать больше сделок», — отмечает Иван Гуз, управляющий директор Авито Товаров.

Согласно исследованию, проведенному Авито в октябре этого года, статус «Проверенный партнёр» повышает привлекательность объявлений продавца в три раза. Около 60% опрошенных готовы обращаться преимущественно к таким продавцам, а еще 8% только к ним. Получить отметку «Проверенный партнер» может предоставивший ИНН и зарегистрированный в статусе компании на онлайн-платформе Авито индивидуальный предприниматель или компания, имеющая в профиле более десяти отзывов и рейтинг выше четырех звезд. Авито также проверяет претендента на соответствие следующим параметрам:

  • цены указаны верно;
  • товары должны быть в наличии или появиться в течение 2-х дней;
  • изделия под заказ сделаны в указанные сроки;
  • сами товары соответствуют заявленному в объявлениях описании;
  • товары можно купить на Авито — без перехода в другие магазины и мессенджеры.
  • адрес оффлайн-магазина или пункта самовывоза совпадает с заявленным

В случае успешной проверки в профиле претендента автоматически появляется отметка «Проверенный партнер». Чтобы сохранять полученный статус и дальше, компаниям необходимо продолжать соблюдать вышеперечисленные правила, так как проверки осуществляются регулярно. На сегодняшний день уже более 2500 компаний стали проверенными партнерами Авито Товаров.

Автор: Анна
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