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Avito начала тестирование сервиса доставки товаров

Российская интернет-площадка для размещения объявлений о товарах и услугах Avito начала тестирование доставки товаров от потребителя к потребителю. О первой состоявшейся в рамках нового сервиса доставке наушников сообщил на своей странице в Facebook руководитель проекта «Avito доставка» Юрий Палевич.

С помощью нового сервиса пользователи смогут продавать товары с доставкой и онлайн-переводом денежных средств. Доставлять посылки будут партнерские службы Avito. Кроме того, для сдачи отправлений будут организованы специальные пункты приема.

Окончание тестирования и полноценный запуск сервиса запланированы на 2017 год. Тарифы и требования к пользователям в компании пока не раскрывают. Известно лишь, что, в отличие от уже запущенного на Avito сервиса доставки для бизнеса, физические лица смогут подключить все платежные инструменты в режиме онлайн.

В настоящий момент сервис «Avito доставка» обслуживает лишь юридических лиц. Пункты приема отправлений работают в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Казани.

Автор: Анна
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