Avito планирует покупку маркетплейса недвижимости «Циан»

Сайт объявлений Avito может купить крупнейший российский маркетплейс недвижимости «Циан». Ходатайство о сделке находится на одобрении ФАС уже «несколько месяцев», сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Сейчас в ведомстве идет процесс оценки этой сделки. В частности, антимонопольный регулятор разослал онлайн-классифайдам на рынке недвижимости анкеты с вопросами про бизнес и распределение долей на рынке.

Если сделка состоится, то доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости вырастет с 40% до 62,2%. Изначально Avito хотел купить полностью весь бизнес «Циан», однако готов рассмотреть и покупку его части, покрывающую города-миллионники.

В 2020 году объем рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир составил 8,9 млрд рублей, что на 3% выше, чем в 2019 году, по данным отчета «Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости» РБК. Темп роста рынка небольшой, так как основным источником доходов для сайтов-классифайдов являются средства от платных услуг при размещении рекламных объявлений, а не от совершения сделок купли-продажи.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Циан» по итогам 2020 года увеличил выручку на 14%, до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль сервиса составила 67 млн руб. против убытка в 597 млн руб. годом ранее.