+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Avito планирует покупку маркетплейса недвижимости «Циан»

Сайт объявлений Avito может купить крупнейший российский маркетплейс недвижимости «Циан». Ходатайство о сделке находится на одобрении ФАС уже «несколько месяцев», сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Сейчас в ведомстве идет процесс оценки этой сделки. В частности, антимонопольный регулятор разослал онлайн-классифайдам на рынке недвижимости анкеты с вопросами про бизнес и распределение долей на рынке.

Если сделка состоится, то доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости вырастет с 40% до 62,2%. Изначально Avito хотел купить полностью весь бизнес «Циан», однако готов рассмотреть и покупку его части, покрывающую города-миллионники.

В 2020 году объем рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир составил 8,9 млрд рублей, что на 3% выше, чем в 2019 году, по данным отчета «Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости» РБК. Темп роста рынка небольшой, так как основным источником доходов для сайтов-классифайдов являются средства от платных услуг при размещении рекламных объявлений, а не от совершения сделок купли-продажи.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Циан» по итогам 2020 года увеличил выручку на 14%, до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль сервиса составила 67 млн руб. против убытка в 597 млн руб. годом ранее.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 сентября / Комментарии
Сотрудники Wildberries уведомили руководство о начале забастовки

Сотрудники Wildberries уведомили руководство о начале забастовки

Сотрудники маркетплейса Wildberries создали петицию, в которой потребовали от руководства компании пересмотреть условия оплаты труда. Из обращения работников следует, что сейчас их зарплаты неадекватны объему задач и ее бурному росту. Также они сообщили об объявлении забастовки, в рамках которой ряд филиалов будет делать только необходимый минимум работы.

далее →

14 сентября / Комментарии
Intuit покупает сервис Mailchimp за $12 млрд

Intuit покупает сервис Mailchimp за $12 млрд

Технологическая платформа Intuit, которой принадлежат сервисы TurboTax, QuickBooks, Mint и Credit Karma, договорилась о покупке Mailchimp. Сумма сделки составит примерно $12 млрд наличными и акциями, говорится на сайте компании.

далее →

9 сентября / Комментарии
Яндекс добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП

Яндекс добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП

В поиске Яндекса появились регистрационные данные компаний и частных предпринимателей. Теперь желающие могут узнать, действует ли организация, какой у неё юридический адрес или ОГРН. Данные поступают из Федеральной налоговой службы, так что они достоверны и актуальны.

далее →

7 сентября / Комментарии
Сколько контента можно и нужно добавлять на страницы категорий

Сколько контента можно и нужно добавлять на страницы категорий

Джон Мюллер, сотрудник Google, рассказал о том, какое количество контента можно и нужно добавлять на страницы категорий на ecommerce-сайтах.

далее →

7 сентября / Комментарии
Маркетплейсу iHerb исполняется 25 лет

Маркетплейсу iHerb исполняется 25 лет

Маркетплейс iHerb отмечает юбилей — 25 лет. Его история началась в США в 1996 году. За это время компания стала крупнейшим ритейлером товаров для здорового образа жизни и лидером по обеспечению лучшей стоимости натуральных продуктов. И это не только БАДы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!