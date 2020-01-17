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Авито: по итогам 2019 года готовый бизнес стал доступнее на 6%

За год россияне стали активнее интересоваться покупкой бизнеса — спрос на него вырос на 4% по сравнению с 2018, выяснили эксперты Авито, проанализировав рынок готового бизнеса. Как и годом ранее, больше всего россиян интересовало приобретение компаний из сферы услуг, торговых предприятий и общественного питания. В то же время в целом по стране уже существующие предприятия стали выставлять на продажу на 10% чаще, чем в 2018 году.

Уникальные и нестандартные готовые бизнесы дорожают, а интернет-магазины становятся доступнее. Дешевле всего приобрести компанию можно в Ульяновске, а дороже всего — в Ростове-на-Дону. В целом по России средняя цена бизнеса снизилась за год на 6% до 3,1 млн рублей.

Каким бизнесом интересуются россияне

Во всей России cпрос со стороны потенциальных покупателей готового бизнеса вырос на 4% по сравнению с прошлым годом. Первое место по популярности среди потенциальных покупателей, как и в прошлом году, занимает сфера услуг (31%), следом идут торговля (23%) и сфера общественного питания (16%), популярность каждой из которых снизилась на 1%. Россияне чуть больше интересовались интернет-магазинами, чем в прошлом году (на них пришлось 5% спроса против 4% в 2018), также на 1% выросла популярность нестандартного готового бизнеса в категории «другое».

Спрос на разные виды готового бизнеса, вся Россия

В 2019 году число желающих продать готовый бизнес также выросло: количество объявлений о его продаже превысило аналогичный показатель за 2018 год на 10%. Средняя цена готового бизнеса во всей России составила 3,1 млн рублей — это на 6% меньше, чем показатель за предыдущий год.

Стоимость готового бизнеса в России

Самыми дорогими бизнесами по итогам года, как и в 2018 году, оказались сельхозкомпании со средней ценой 11 млн рублей и производственные компании стоимостью около 7 млн рублей. Также в тройке лидеров по ценам находятся «нестандартные» бизнесы, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп, со средней ценой около 5 млн рублей, причем они лидируют и по темпам роста цены: +8% за год. Строительство, которое замыкало тройку лидеров в 2018 году, опустилось на 4 место по дороговизне. Подешевели сильнее всего интернет-магазины (на 18% по сравнению с 2018 годом).

Средняя цена разных видов готового бизнеса на Авито, вся Россия, 2019 год

Вид бизнеса

Средняя цена, рублей

Изменение за год

Интернет-магазин

521 000

-18%

Торговля

1 986 000

-4%

Общественное питание

2 505 000

-9%

Развлечения

2 521 000

-3%

Сфера услуг

2 605 000

-14%

Строительство

4 309 000

-11%

Другое

4 987 000

+8%

Производство

6 900 000

-9%

Сельское хозяйство

11 069 000

+4%

Готовый бизнес в разных городах

Спрос на готовый бизнес вырос в половине крупнейших городов России, которые рассматривались в рамках исследования. Больше всего интерес к таким приобретениям вырос в Ижевске (на 14%), Екатеринбурге (на 11%) и в Ульяновске (на 10%).

Самый доступный готовый бизнес в Ульяновске (в среднем 1,3 млн рублей), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн рублей. Список самых «дорогих» городов для покупки готового бизнеса возглавил Ростов-на-Дону, где компания обойдется чуть менее чем в 4,3 млн рублей. Москва находится только на втором месте (в среднем также чуть менее 4,3 млн рублей), на третьем месте — Самара с показателем 4 млн рублей.

За год цена на готовый бизнес больше всего снизилась в Тюмени (на 27%), а выросла в Ижевске — на 31%.

Рейтинг городов по доступности готового бизнеса (средняя цена по всем сферам), 2019 год

Автор: Анна
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