Авито: популярность готового бизнеса в России растет

После снижения активности покупателей в предыдущем квартале, аналитики Авито зафиксировали рост спроса на готовые предприятия в III квартале 2021 года, а также выяснили, какой готовый бизнес наиболее популярен у россиян. Особым вниманием в III квартале пользовались интернет-магазины, по итогам отчетного периода они стали востребованнее на 27%. В среднем по России покупка готового предприятия для собственного дела обойдется в 500 000 рублей.

Самые покупаемые бизнесы

В III квартале 2021 года предприниматели проявили наибольший интерес к интернет-магазинам. Популярность предприятий в сфере онлайн-торговли в России повысилась на 27% за прошедший квартал и на 63% за год. Рост спроса наблюдается в большинстве регионов, по итогам отчетного периода наиболее востребованным такой бизнес оказался в Астрахани, Новокузнецке и Рязани — онлайн-компании в городах искали в 2,8 раза, 2,5 раза и 2,4 раза чаще соответственно.

Бизнес в сфере услуг стал востребованнее на 12% по итогам квартала, а сельскохозяйственные предприятия стали популярнее на 6%. Чаще всего покупку компаний в сфере услуг рассматривали в Тольятти и Иркутске. В Тольятти спрос вырос на 54% по сравнению с прошлым кварталом, а в Иркутске их искали на 35% чаще. Всплеск интереса к сельскому хозяйству наблюдается в Самаре — спрос в городе подскочил в 4,3 раза. В Волгограде такие предприятия стали востребованнее в 2,5 раза, а в Астрахани — в 2,3 раза.

Предприниматели искали производственные организации на 4% чаще по сравнению с прошлым кварталом, при этом за год интерес к ним вырос на 21%. Самый яркий рост спроса на компании в сфере производства зафиксирован в Набережных Челнах — предприниматели искали такие предприятия на 70% чаще в III квартале этого года. Кроме того, заниматься производственным бизнесом собирались также в Волгограде (+44%), Уфе (+41%) и Краснодаре (+40%).

Спрос на торговые предприятия и компании общественного питания практически не изменился за квартал, при этом за год бизнес в сфере торговли стал востребованнее на 22%, а в сфере общественного питания — на 6%. В Самаре и Тольятти популярность торговых предприятий выросла на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, кроме того, самарцы на 37% чаще задумывались о приобретении бизнеса в сфере общественного питания. От самарских предпринимателей не отстают бизнесмены Воронежа и Калининграда — в этих городах спрос на компании общепита в III квартале по отношению к предыдущему вырос на 28% и 27% соответственно.

О покупке строительных компаний предприниматели задумывались на 5% реже по сравнению с предыдущим кварталом. Упал спрос в России и на бизнес в сфере развлечений, его искали на 12% реже, чем во II квартале. Однако в некоторых регионах наблюдается положительная динамика спроса. В III квартале строительные организации оказались в 4,3 раза более востребованными в Волгограде, в 3,8 раза — в Ульяновске, в 3,3 раза — в Кемерове. Развлекательный бизнес стал более привлекательным для предпринимателей из Казани (+68%), Омска (+63%) и Челябинска (+55%).

«Несмотря на небольшое падение интереса к готовому бизнесу в предыдущем квартале, в III квартале покупатели вновь показывают желание стать владельцами своего дела — спрос в целом по России за квартал вырос на 6%, а за год — на 12%. Это свидетельствует о готовности предпринимателей активно участвовать в развитии рынка, а также о том, что бизнес продолжает восстанавливаться быстрыми темпами. На сегодняшний день на Авито представлено более 45 000 объявлений о продаже готового бизнеса как для опытных, так и для начинающих предпринимателей, поэтому любой желающий открыть свое дело сможет выбрать для себя подходящий вариант. При покупке готового бизнеса предприниматели чувствуют уверенность в площадке, и мы видим это по росту количества сделок: только по сравнению с предыдущим кварталом продажи готовых предприятий на Авито выросли на 12%, а с прошлого года — на 17%» — комментирует Виктор Соковнин, руководитель категории «Товары для бизнеса».

Самые продаваемые компании

По данным Авито, количество объявлений о продаже готового бизнеса в России в III квартале выросло на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, а за год — на 32%. Чаще всего продавали интернет-магазины — их предлагали на 19% больше по сравнению со II кварталом 2021 года. Больше всего предложений появилось в Ульяновске — количество объявлений о продаже интернет-магазинов в городе увеличилось на 79%. В Челябинске их продавали на 69% чаще, в Барнауле — на 68%, а в Рязани — на 62%.

Второе место по росту количества предложений занимают сельскохозяйственные предприятия — их выставляли на продажу на 19% чаще по сравнению с предыдущим кварталом. В большинстве регионов также зафиксирован рост предложения. Заметнее всего количество объявлений выросло в Ульяновске, где сельхозпредприятия стали продавать в 4 раза чаще. В Ставрополе объявления размещали в 3,8 раза чаще, в Самаре и Сочи — в 2,4 раза.

На 11% увеличилось число объявлений о продаже организаций в сфере услуг, а производственные компании в III квартале продавцы размещали на 9% чаще. Выбор готовых предприятий в сфере услуг стал на 54% шире в Новокузнецке, а в Ижевске и Волгограде — на 45% и 44% соответственно. Производства активно предлагали к продаже во многих городах, число объявлений заметнее всего выросло в Астрахани — на 44%, в Рязани — на 42%, а в Тольятти и Новокузнецке — на 34% и 33% соответственно.

Количество объявлений о продаже предприятий общественного питания в целом по стране выросло на 22% за год, а по сравнению с предыдущим кварталом — не изменилось. Однако в некоторых регионах наблюдается рост предложения и в сравнении со II кварталом. Так, в Калининграде предложение по продаже компаний в сфере общественного питания выросло на 42%, а в Воронеже — на 18%.

В III квартале текущего года предприниматели не спешили избавляться от компаний в сфере торговли и развлечений — число объявлений о продаже подобного бизнеса снизилось на 4% и 7% соответственно. Строительные предприятия в III квартале на Авито размещали реже всего — в целом по стране предложение сократилось на 11%.

Средняя цена готовых предприятий

Самыми дорогими компаниями на Авито в России в III квартале стали сельхозпредприятия и производственные организации. Их средняя стоимость составила 4 300 000 рублей и 1 000 000 рублей соответственно. Сельхозкомпании подешевели на 4% за прошедший квартал, при этом за год их цена подскочила на 79%. Стоимость производственных организаций осталась на уровне II квартала этого года. В число самых дорогостоящих входят также предприятия общественного питания, средняя цена которых выросла на 6% за квартал и составила 830 000 рублей.

Предприятия в сфере развлечений подорожали на 20% за прошедший квартал, их продавали в среднем за 599 000 рублей. Компании из сферы услуг в среднем стоили 490 000 рублей — на 9% дороже, чем во II квартале 2021 года. Стать владельцем строительной организации в среднем можно было за 400 000 рублей, по итогам квартала такие компании стали дешевле на 11%. Торговые предприятия не изменились в цене с прошлого квартала, но стали дороже на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя стоимость торговой точки составила 400 000 рублей.

Наиболее бюджетным вариантом готового бизнеса оказались предприятия в сфере онлайн-торговли — стоимость интернет-магазинов составила в среднем 100 000 рублей. По сравнению со II кварталом этого года они стали дешевле на 18%.

Самые дорогие предприятия продавали в Санкт-Петербурге и Москве. Средняя цена компаний в городах составила 1 000 000 рублей и 950 000 рублей соответственно. Дешевле всего в III квартале оказались организации в Воронеже и Омске — в обоих городах готовый бизнес можно было купить в среднем за 300 000 рублей.