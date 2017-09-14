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Avito посвятил свой юбилей пользователям сайта

В октябре 2017 года Avito исполняется 10 лет. В преддверии юбилея самый популярный российский сайт объявлений запустил федеральную коммуникационную кампанию «Люди — людям», посвященную пользователям сайта.

В кампании «Люди — людям» использованы образы, в которых каждый может узнать себя или своих близких: автолюбителя, бизнес-леди, молодых родителей, квалифицированного рабочего, спортсмена, студентку — всего 17 персонажей со своими уникальными характерами.

При реализации омниканальной кампании задействованы охватные промо- и ATL инструменты. В августе на телевидении был запущен рекламный ролик, в котором раскрываются истории наших соседей, каждый из которых продает товары или предлагает услуги на Avito.

Кроме того, в поддержку кампании создан промо-сайт 10.avito.ru, на базе которого реализовано несколько интерактивных проектов. «Стена» отражает впечатляющие масштабы площадки и ее популярность, а «Карта» наглядно демонстрирует ее глубокую интеграцию в жизнь россиян и многообразие представленных товаров и услуг.

«Стена Avito» — это холст площадью 36 кв. м в галерее башни «Империя» в Москва-Сити. Он разделен на 288 квадратов, каждым из которых художники иллюстрируют объявления пользователей. Чтобы стать участником проекта, достаточно разместить на Avito объявление с хештегом #людилюдям в описании и выбрать квадрат, в котором появится иллюстрация. Творческий процесс транслируется на сайте в режиме реального времени. Объявления победителей звучат в эфире трех популярных радиостанций.

Интерактивная «Карта» позволяет в режиме реального времени следить за тем, какие объявления с предложением товаров, услуг или вакансий появляются в разных уголках России. Каждая категория предложений иллюстрирована иконкой, которая отображается на карте при публикации нового объявления. Карта обновляется каждую секунду: можно свободно «гулять» по стране, изучая географию объявлений.

Кульминацией кампании станет «звездный» интерактив: на протяжении двух недель известные российские актеры Екатерина Климова и Алексей Чадов будут продавать на Avito личные вещи. С каждой из них связана интересная история, которая появится в ролике-описании на сайте 10.avito.ru. Этот проект показывает, что за каждым объявлением на Avito стоят абсолютно разные люди, в том числе и настоящие звезды. Им тоже есть, что продавать и покупать, — как и миллионам пользователей Avito.

Автор: Анна
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