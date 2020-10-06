Авито: продажи мобильных телефонов в России заметно выросли в III квартале

По данным Авито, по итогам III квартала 2020 года на платформе было продано на 21% больше мобильных телефонов, чем в аналогичный период в прошлом году и на 16% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Лидерами по востребованности стали iPhone, Samsung и Xiaomi: на эти марки пришлось 73% всех продаж. Как отмечают эксперты Авито, рост продаж мобильных телефонов отчасти объясняется тем, что в этом году из-за пандемии жизнь перетекла в онлайн: это подталкивает россиян позаботиться об обновлении техники.

Заметнее всего по сравнению с III кварталом прошлого года продажи выросли в Красноярске, Ижевске и Тюмени — на 40%, 38% и 29% соответственно. Наименьший рост продаж по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в Москве — всего на 9%, однако по сравнению со II кварталом 2020 года рост продаж в столице самый высокий — 39%.

Мобильные телефоны в III квартале приобретали в среднем за 6 500 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом, медианная цена мобильного телефона выросла на 8%, в сравнении с прошлым годом — также на 8%. Заметнее всего подорожали мобильные телефоны от производителя Acer — на 67%, а также iPhone — на 11%. Больше всех остальных марок подешевели телефоны Highscreen, Microsoft и HTC: средняя стоимость моделей каждого из брендов опустилась на 25%.

Самые популярные бренды

Активнее всего в России покупают iPhone. На долю смартфонов от компании Apple в III квартале пришлось 44% от всех продаж мобильных телефонов на Авито. В III квартале IPhone покупали на 25% активнее по сравнению с III кварталом предыдущего года, и на 17% активнее, чем во II квартале этого года. Не последнюю роль в скачке интереса покупателей сыграла планируемая презентация нового iPhone.

«В этом году презентация iPhone 12 запланирована на середину октября. Ежегодные презентации продукции Apple традиционно подогревают потребительский интерес, и на Авито начинают расти продажи iPhone предыдущих линеек. На фоне презентации пользователи стремятся обновить свои гаджеты. Но, поскольку, как правило, новые модели iPhone на старте продаж отличаются высокой ценой, они делают выбор в пользу более экономичных моделей предыдущих поколений. Запрос „iPhone“ держится на 3 месте в поиске на Авито после презентации Apple в сентябре и до сих пор», — прокомментировал Павел Комаров, руководитель макрокатегории «Бытовая техника и электроника» в Авито.

В III квартале 2020 года iPhone на Авито продавали в среднем за 10 000 рублей — дороже на 11%, чем в прошлом году и чем в предыдущем квартале.

На втором месте в рейтинге продаж по итогам III квартала оказалась марка Samsung. На продажи телефонов этого бренда пришлось 17% сделок. Гаджеты этой марки не изменились в цене по сравнению с прошлым годом, а с предыдущего квартала стоимость выросла на 3% и составила в среднем 6 000 рублей. Продажи телефонов Samsung выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, и на 16% по сравнению со II кварталом текущего года.

Телефоны китайской марки Xiaomi замкнули топ-3 самых продаваемых в III квартале. На долю Xiaomi пришлось 12% от всех продаж мобильных телефонов на Авито. Телефоны этой марки стоили в среднем 6 000 рублей — на 9% дороже, чем во II квартале 2020 года. Относительно II квартала продажи телефонов данной марки выросли на 29%, а в сравнении с прошлым годом — на 49%.

Другие востребованные марки

Популярные телефоны китайской марки Huawei оказались на 4 месте в рейтинге — на их долю пришлось 11% от всех продаж. В III квартале их покупали на 57% чаще, чем в аналогичный период прошлого года, и на 19% чаще, чем во II квартале этого года. Мобильные телефоны Huawei пользователи покупали в среднем за 5 600 рублей.

Телефоны марки Nokia замкнули пятерку самых продаваемых мобильных телефонов в III квартале. Их можно было купить в среднем за 1 300 рублей. Продажи упали по сравнению с прошлым годом на 7%, а по сравнению со II кварталом этого года выросли на 3%.

Далее в порядке убывания идут марки Sony, Meizu, ASUS, Lenovo и ZTE. Доля каждого из этих брендов значительно ниже доли лидеров и не превышает 1-3%.

Самыми дорогими на российском рынке являются телефоны Vertu, которые в III квартале продавали в среднем за 15 000 рублей. Самыми бюджетными оказались марки Siemens и Skylink, цена которых составила менее 1 000 рублей, однако по уровню продаж те и другие находятся скорее среди аутсайдеров.