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«Авито Работа» проанализировал зарплаты и спрос на курьеров

Эксперты «Авито Работа» проанализировали рынок труда и выяснили, что потребность в пеших курьерах среди российских работодателей возросла на 10% за год, а на водителей-курьеров (на автомобиле или мопеде) — на 3% за год. Интерес к этой работе со стороны соискателей также высокий: самая высокая конкуренция среди кандидатов на вакансию пешего курьера наблюдается в Иркутске, на доставщика товара на транспорте — в Москве. Наибольшую потребность в курьерах испытывает Москва, а меньше всего они нужны в Тольятти.

Пешие курьеры

Сопоставив спрос на профессию пеших курьеров и их предложение, эксперты «Авито Работа» выяснили, что данная работа наиболее востребована у соискателей в Иркутске, где средняя зарплата выросла на 13% за год и достигла 28 400 рублей в месяц. На втором месте по интересу к работе курьером оказался Краснодар (29 400 рублей в месяц), на третьем — Ульяновск (24 200 рублей в месяц).

Рейтинг городов по востребованности пеших курьеров среди соискателей; зарплата в рублях, ее изменение за год

Первое место по среднему размеру зарплаты пеших курьеров ожидаемо занимает Москва — 46 900 рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург — 40 100 рублей. Пермь продемонстрировала наибольшую динамику за год среди 23 крупнейших городов: зарплаты выросли на 19% до 26 900 рублей.

Меньше всего сейчас готовы платить в Волгограде — в среднем 22 700 рублей, однако и в этом городе оклады выросли — на 5%. Работодатели подняли оклады пеших курьеров в 21 крупном городе. Они снизились только в Саратове (-6%) и Омске (-1%). В целом по стране рост составил 3% — до 30 800 рублей.

Курьеры на автомобилях или мопедах

Наиболее сильная конкуренция между соискателями в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. В то время как проще всего устроиться на работу курьером на транспорте можно в Красноярске и Екатеринбурге.

Этим летом Москва традиционно оказалась лидером по размеру ежемесячного оклада мобильных курьеров: за год средняя зарплата выросла на 2% и составила 67 900 рублей в месяц. Северная столица оказалась на втором месте по величине заработной платы — 60 300 рублей в месяц, несмотря, на то, что за год она не изменилась. На третьем месте Челябинск, где отмечен наиболее высокий рост окладов (+17% за год), водители-курьеры могут заработать в среднем 49 800 рублей в месяц.

Рейтинг городов по востребованности водителей-курьеров среди соискателей; зарплата в рублях, ее изменение за год

По данным Авито, средняя зарплата по вакансиям во всех профессиях в России выросла на 6% (II квартал 2019 к II кварталу 2018 гг.) и составила 37 000 рублей в месяц.

Автор: Анна
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