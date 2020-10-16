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Авито: россиян в III квартале интересовали дом и диван

«Дом» занял первую строчку в рейтинге наиболее популярных поисковых запросов на Авито в III квартале, выяснили эксперты сервиса. В топ-5 частотных запросов на платформе также вошли «холодильник», «квартира», «диван» и «гараж». В то же время топ запросов на Авито в III квартале покинул «телефон», хотя год назад этот запрос был четвертым по популярности.

Самые популярные поисковые запросы на Авито, вся Россия

III квартал, 2019 г.

III квартал, 2020 г.

1

квартира

дом

2

велосипед

холодильник

3

холодильник

квартира

4

телефон

диван

5

дом

гараж

6

диван

велосипед

7

работа

газель

8

ваз

телевизор

9

телевизор

водитель

10

кровать

кроссовки

Обустройство быта — в приоритете: о чем говорят поисковые запросы россиян

В III квартале 2020 года чаще всего на Авито искали «дом» — за три месяца суммарное количество таких запросов составило порядка миллиона. Однако, как отмечают эксперты Авито, далеко не во всех случаях пользователей интересовала именно недвижимость: традиционно по этому запросу ищут мебель, предметы интерьера, бытовую технику и другие товары для дома.

В этом году из-за пандемии и связанных с ней ограничений, россияне проводят больше времени дома и активно занимаются его обустройством — об этом свидетельствует популярность таких поисковых запросов как «холодильник», «квартира», «телевизор» и «диван», которые также попали в топ-10 популярных.

На платформе также часто ищут «водителей» — этот запрос на девятом месте в списке популярных, причем пользователей интересуют не только вакансии, но и помощь в переездах и доставке. По данным сервиса Авито Услуги, в июле и августе этого года наблюдался рекордный рост спроса на организацию переездов: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к этой услуге вырос на 70%. Популярность запроса «газель», который в III квартале занял седьмую строчку рейтинга, также связана с ростом востребованности услуг доставки, спрос на которые вырос в период пандемии.

Теплое начало осени дало возможность продлить сезон активного отдыха на природе — и «велосипед» и «кроссовки», хоть и потеряли в частотности по сравнению с II кварталом, по-прежнему остаются в топ-10 популярных.

Запрос «Работа» в III квартале 2020 года не вошел в рейтинг 10 самых популярных по России — пользователи платформы ищут конкретные профессии, например, «водитель» стал девятым в федеральном рейтинге. Однако, в крупных городах этот запрос остается в топе популярных — в Волгограде, «работа» не просто осталась в топ-10 популярных запросов, но и поднялась с 5 на 1 место. Также активно интересуются вакансиями жители Ижевска, Краснодара, Ростова-на-Дону и Саратова: в этих городах «работа» в III квартале стала одним из самых частотных запросов.

Самовар на дровах, детский электромобиль и индоутка: самые необычные из набирающих популярность запросов

Динамика запросов, которые совершали на Авито более 50 тысяч раз за квартал, показывает значительный рост интереса к дачному досугу. Самовар на дровах в III квартале искали почти в 1,5 раза чаще, чем год назад, рассаду клубники — в 2 раза, а дачу с баней — почти в 3 раза чаще.

Вырос и интерес россиян к разведению птиц: индюков и индоуток искали в III квартале 2020 года в 1,5 раза чаще, чем год назад, а петухов — почти в 2 раза чаще.

В этом году в III квартале также часто искали развлечения для детей: запрос «детский электромобиль» прибавил в частотности по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза, а запрос «батут с сеткой» — в 3 раза.

Автор: Анна
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