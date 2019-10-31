Авито: россияне летом активно искали клады
Подводя итоги первых трех кварталов 2019 года, аналитики Авито выяснили, что с начала года среди россиян значительно вырос интерес к металлоискателям. Меньше чем за сезон эти электронные устройства поднялись с 99-го на 55-е место в рейтинге поисковых запросов, обогнав известный бренд Samsung и популярные летом мангалы и гироскутеры. Интересно отметить, что летом поиском сокровищ больше всего увлекались жители Западной Сибири: в крупнейших городах спрос на металлоискатели во II квартале вырос более чем в 2 раза.
По данным Авито, в III квартале средняя стоимость металлоискателя в России составила 21 700 рублей. Дороже всего устройства для поиска кладов продаются в Санкт-Петербурге (в среднем 28 100 рублей), Воронеже (26 700 рублей) и Ростове-на-Дону (25 800 рублей). Доступнее всего эти электронные приборы можно купить в Ульяновске (7 000 рублей), Тюмени (8 900 рублей) и Новосибирске (9 700 рублей).
Примечательно, что из-за довольно высокой цены металлоискателей среди россиян большим спросом пользуется также аренда этих устройств.
Цены на металлоискатели в III квартале 2019 года
|
Регион
|
Средняя цена, рублей
|
Санкт-Петербург
|
28 100
|
Воронеж
|
26 700
|
Ростов-на-Дону
|
25 800
|
Москва
|
25 500
|
Нижний Новгород
|
21 400
|
Омск
|
21 200
|
Самара
|
20 600
|
Тольятти
|
20 000
|
Пермь
|
19 200
|
Волгоград
|
18 600
|
Екатеринбург
|
17 100
|
Ижевск
|
16 500
|
Красноярск
|
16 100
|
Саратов
|
14 900
|
Краснодар
|
14 700
|
Уфа
|
14 600
|
Барнаул
|
13 900
|
Челябинск
|
12 900
|
Иркутск
|
9 700
|
Казань
|
9 700
|
Новосибирск
|
9 700
|
Тюмень
|
8 900
|
Ульяновск
|
7 000
|
Вся Россия
|
21 700
Большую часть металлоискателей продают жители двух столиц. По данным за III квартал 2019 года, 14,4% устройств продается в Москве, 14,2% — в Санкт-Петербурге, а еще 18,2% — в остальных крупнейших городах. Оставшиеся 53,2% приходятся на остальную Россию.
Где искали клады?
Что касается спроса, интерес к металлоискателям в большинстве крупнейших городов взлетал весной и летом. Так в целом по России во II квартале текущего года отмечен рост спроса на 27% по сравнению с I кварталом 2019 года. При этом в III квартале потребность в металлоискателях снизилась на 33% по отношению к I кварталу того года.
Если рассматривать спрос по сезонам, то во II квартале во многих крупнейших городах наблюдалось значительное, а в некоторых и кратное увеличение интереса к металлоискателям и металлодетекторам. Причем сокровища чаще всего искали в сибирских лесах страны — максимальный рост интереса был зафиксирован в крупнейших городах Западной Сибири: в Барнауле на 258%, а в Тюмени на 224%.
Однако в III квартале 2019 года рост спроса во всех регионах сильно замедлился или показал отрицательную динамику. Исключением является только Воронеж, при этом в нем не было и роста спроса летом.
Динамика спроса на металлоискатели по отношению к I кварталу 2019 года
|
Город
|
Динамика, II кв. 2019 к I кв. 2019
|
Динамика, III кв. 2019 к I кв. 2019
|
Барнаул
|
+258%
|
+2%
|
Волгоград
|
-7%
|
-42%
|
Воронеж
|
-17%
|
-4%
|
Екатеринбург
|
+93%
|
+36%
|
Ижевск
|
+136%
|
+12%
|
Иркутск
|
+130%
|
+46%
|
Казань
|
+76%
|
0%
|
Краснодар
|
-29%
|
-42%
|
Красноярск
|
+124%
|
+21%
|
Москва
|
-14%
|
-56%
|
Нижний Новгород
|
+62%
|
-9%
|
Новосибирск
|
+116%
|
-30%
|
Омск
|
+169%
|
+76%
|
Пермь
|
+165%
|
+75%
|
Ростов-на-Дону
|
-5%
|
-10%
|
Самара
|
+41%
|
-36%
|
Санкт-Петербург
|
+30%
|
-41%
|
Саратов
|
+67%
|
+53%
|
Тольятти
|
+25%
|
-39%
|
Тюмень
|
+224%
|
-2%
|
Ульяновск
|
+182%
|
-37%
|
Уфа
|
+127%
|
-20%
|
Челябинск
|
+104%
|
-8%
|
Вся Россия
|
+27%
|
-33%
Металлоискатель (металлодетектор) — электронный прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы в нейтральной или слабопроводящей среде за счёт их проводимости. Металлоискатель обнаруживает металл в грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых продуктах, в организме человека и животных и т. д. Он может использоваться для поиска монет, ювелирных изделий, метеоритов и других предметов, содержащих металл, под землей и/или под водой.