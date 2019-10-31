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Авито: россияне летом активно искали клады

Подводя итоги первых трех кварталов 2019 года, аналитики Авито выяснили, что с начала года среди россиян значительно вырос интерес к металлоискателям. Меньше чем за сезон эти электронные устройства поднялись с 99-го на 55-е место в рейтинге поисковых запросов, обогнав известный бренд Samsung и популярные летом мангалы и гироскутеры. Интересно отметить, что летом поиском сокровищ больше всего увлекались жители Западной Сибири: в крупнейших городах спрос на металлоискатели во II квартале вырос более чем в 2 раза.

По данным Авито, в III квартале средняя стоимость металлоискателя в России составила 21 700 рублей. Дороже всего устройства для поиска кладов продаются в Санкт-Петербурге (в среднем 28 100 рублей), Воронеже (26 700 рублей) и Ростове-на-Дону (25 800 рублей). Доступнее всего эти электронные приборы можно купить в Ульяновске (7 000 рублей), Тюмени (8 900 рублей) и Новосибирске (9 700 рублей).

Примечательно, что из-за довольно высокой цены металлоискателей среди россиян большим спросом пользуется также аренда этих устройств.

Цены на металлоискатели в III квартале 2019 года

Регион

Средняя цена, рублей

Санкт-Петербург

28 100

Воронеж

26 700

Ростов-на-Дону

25 800

Москва

25 500

Нижний Новгород

21 400

Омск

21 200

Самара

20 600

Тольятти

20 000

Пермь

19 200

Волгоград

18 600

Екатеринбург

17 100

Ижевск

16 500

Красноярск

16 100

Саратов

14 900

Краснодар

14 700

Уфа

14 600

Барнаул

13 900

Челябинск

12 900

Иркутск

9 700

Казань

9 700

Новосибирск

9 700

Тюмень

8 900

Ульяновск

7 000

Вся Россия

21 700

Большую часть металлоискателей продают жители двух столиц. По данным за III квартал 2019 года, 14,4% устройств продается в Москве, 14,2% — в Санкт-Петербурге, а еще 18,2% — в остальных крупнейших городах. Оставшиеся 53,2% приходятся на остальную Россию.

Где искали клады?

Что касается спроса, интерес к металлоискателям в большинстве крупнейших городов взлетал весной и летом. Так в целом по России во II квартале текущего года отмечен рост спроса на 27% по сравнению с I кварталом 2019 года. При этом в III квартале потребность в металлоискателях снизилась на 33% по отношению к I кварталу того года.

Если рассматривать спрос по сезонам, то во II квартале во многих крупнейших городах наблюдалось значительное, а в некоторых и кратное увеличение интереса к металлоискателям и металлодетекторам. Причем сокровища чаще всего искали в сибирских лесах страны — максимальный рост интереса был зафиксирован в крупнейших городах Западной Сибири: в Барнауле на 258%, а в Тюмени на 224%.

Однако в III квартале 2019 года рост спроса во всех регионах сильно замедлился или показал отрицательную динамику. Исключением является только Воронеж, при этом в нем не было и роста спроса летом.

Динамика спроса на металлоискатели по отношению к I кварталу 2019 года

Город

Динамика, II кв. 2019 к I кв. 2019

Динамика, III кв. 2019 к I кв. 2019

Барнаул

+258%

+2%

Волгоград

-7%

-42%

Воронеж

-17%

-4%

Екатеринбург

+93%

+36%

Ижевск

+136%

+12%

Иркутск

+130%

+46%

Казань

+76%

0%

Краснодар

-29%

-42%

Красноярск

+124%

+21%

Москва

-14%

-56%

Нижний Новгород

+62%

-9%

Новосибирск

+116%

-30%

Омск

+169%

+76%

Пермь

+165%

+75%

Ростов-на-Дону

-5%

-10%

Самара

+41%

-36%

Санкт-Петербург

+30%

-41%

Саратов

+67%

+53%

Тольятти

+25%

-39%

Тюмень

+224%

-2%

Ульяновск

+182%

-37%

Уфа

+127%

-20%

Челябинск

+104%

-8%

Вся Россия

+27%

-33%

Металлоискатель (металлодетектор) — электронный прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы в нейтральной или слабопроводящей среде за счёт их проводимости. Металлоискатель обнаруживает металл в грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых продуктах, в организме человека и животных и т. д. Он может использоваться для поиска монет, ювелирных изделий, метеоритов и других предметов, содержащих металл, под землей и/или под водой.

Автор: Анна
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