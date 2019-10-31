Авито: россияне летом активно искали клады

Подводя итоги первых трех кварталов 2019 года, аналитики Авито выяснили, что с начала года среди россиян значительно вырос интерес к металлоискателям. Меньше чем за сезон эти электронные устройства поднялись с 99-го на 55-е место в рейтинге поисковых запросов, обогнав известный бренд Samsung и популярные летом мангалы и гироскутеры. Интересно отметить, что летом поиском сокровищ больше всего увлекались жители Западной Сибири: в крупнейших городах спрос на металлоискатели во II квартале вырос более чем в 2 раза.

По данным Авито, в III квартале средняя стоимость металлоискателя в России составила 21 700 рублей. Дороже всего устройства для поиска кладов продаются в Санкт-Петербурге (в среднем 28 100 рублей), Воронеже (26 700 рублей) и Ростове-на-Дону (25 800 рублей). Доступнее всего эти электронные приборы можно купить в Ульяновске (7 000 рублей), Тюмени (8 900 рублей) и Новосибирске (9 700 рублей).

Примечательно, что из-за довольно высокой цены металлоискателей среди россиян большим спросом пользуется также аренда этих устройств.

Цены на металлоискатели в III квартале 2019 года

Регион Средняя цена, рублей Санкт-Петербург 28 100 Воронеж 26 700 Ростов-на-Дону 25 800 Москва 25 500 Нижний Новгород 21 400 Омск 21 200 Самара 20 600 Тольятти 20 000 Пермь 19 200 Волгоград 18 600 Екатеринбург 17 100 Ижевск 16 500 Красноярск 16 100 Саратов 14 900 Краснодар 14 700 Уфа 14 600 Барнаул 13 900 Челябинск 12 900 Иркутск 9 700 Казань 9 700 Новосибирск 9 700 Тюмень 8 900 Ульяновск 7 000 Вся Россия 21 700

Большую часть металлоискателей продают жители двух столиц. По данным за III квартал 2019 года, 14,4% устройств продается в Москве, 14,2% — в Санкт-Петербурге, а еще 18,2% — в остальных крупнейших городах. Оставшиеся 53,2% приходятся на остальную Россию.

Где искали клады?

Что касается спроса, интерес к металлоискателям в большинстве крупнейших городов взлетал весной и летом. Так в целом по России во II квартале текущего года отмечен рост спроса на 27% по сравнению с I кварталом 2019 года. При этом в III квартале потребность в металлоискателях снизилась на 33% по отношению к I кварталу того года.

Если рассматривать спрос по сезонам, то во II квартале во многих крупнейших городах наблюдалось значительное, а в некоторых и кратное увеличение интереса к металлоискателям и металлодетекторам. Причем сокровища чаще всего искали в сибирских лесах страны — максимальный рост интереса был зафиксирован в крупнейших городах Западной Сибири: в Барнауле на 258%, а в Тюмени на 224%.

Однако в III квартале 2019 года рост спроса во всех регионах сильно замедлился или показал отрицательную динамику. Исключением является только Воронеж, при этом в нем не было и роста спроса летом.

Динамика спроса на металлоискатели по отношению к I кварталу 2019 года

Город Динамика, II кв. 2019 к I кв. 2019 Динамика, III кв. 2019 к I кв. 2019 Барнаул +258% +2% Волгоград -7% -42% Воронеж -17% -4% Екатеринбург +93% +36% Ижевск +136% +12% Иркутск +130% +46% Казань +76% 0% Краснодар -29% -42% Красноярск +124% +21% Москва -14% -56% Нижний Новгород +62% -9% Новосибирск +116% -30% Омск +169% +76% Пермь +165% +75% Ростов-на-Дону -5% -10% Самара +41% -36% Санкт-Петербург +30% -41% Саратов +67% +53% Тольятти +25% -39% Тюмень +224% -2% Ульяновск +182% -37% Уфа +127% -20% Челябинск +104% -8% Вся Россия +27% -33%

Металлоискатель (металлодетектор) — электронный прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы в нейтральной или слабопроводящей среде за счёт их проводимости. Металлоискатель обнаруживает металл в грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых продуктах, в организме человека и животных и т. д. Он может использоваться для поиска монет, ювелирных изделий, метеоритов и других предметов, содержащих металл, под землей и/или под водой.