Авито: россияне скупают бытовую технику для дома

Эксперты Авито зафиксировали рост спроса на крупную и мелкую бытовую технику на сайте в сентябре-октябре этого года — показатель подскочил на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Осенью россияне традиционно проводят больше времени дома, однако в этом году ситуация со второй волной пандемии взволновала россиян и подтолкнула начать подготовку к возможному режиму самоизоляции. Чтобы сделать свою жизнь в четырех стенах максимально комфортной, россияне начали скупать технику для дома и индивидуального ухода.

В первой половине осени этого года спрос на бытовую технику для дома значительно вырос — на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это связано с тем, что осенью 2020 года многие россияне снова остаются на дистанционной работе и учебе, а также стараются проводить свободное время дома, чтобы сократить риски заболевания. Аналитики Авито выяснили, как изменился спрос на бытовую технику в различных категориях сайта.

Для дома

Наиболее значительно этой осенью вырос спрос на пылесосы — ими интересовались на 67% больше по сравнению с прошлым годом. Пылесос на Авито в среднем можно было купить за 3 000 рублей, они подорожали на 16% по сравнению с 2019 годом. На 51% вырос спрос на стиральные машины, которые можно было приобрести в среднем за 2 000 рублей, что дешевле, чем в прошлом году на 20%. В первой половине осени 2020 года на 39% востребованнее стали утюги. Они стоили в среднем 1 000 рублей, с прошлого года цена на утюги на Авито не изменилась.

Также значительно более популярными на платформе стали швейные машины. В данной категории в первой половине осени было наибольшее количество запросов среди всей техники для дома, а спрос вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Швейную машину на Авито можно было купить в среднем за 3 000 рублей, что соответствует цене прошлой осени.

Для кухни

Россияне активно занялись обустройством кухни. В числе интересующих покупок как крупная, так и мелкая бытовая техника. На 41% вырос спрос на кухонные плиты, а вместе с ними на 52% больше россияне стали интересоваться приобретением вытяжек. Плиту на Авито можно было купить в среднем за 4 500 рублей, а вытяжка обходилась пользователям в 4 200 рублей. Стоимость плиты не изменилась с прошлой осени, а вытяжки подорожали на 40%.

Спрос подскочил также на посудомоечные машины — их стали искать на 64% чаще. Стоимость посудомоечных машин упала на 6% по сравнению с осенью прошлого года и составила в среднем 5 193 рубля. Рост спроса на дорогостоящие посудомойки, которые не являются обязательным прибором на кухне, говорит о зарождении нового тренда — россияне учатся более осознанно распределять свои ресурсы, вкладываясь в приборы, которые помогут сократить траты на воду и электричество, сэкономят время владельца, а также будут служить значительно дольше.

В первой половине осени 2020 года спрос на холодильники и морозильные камеры вырос на 53% по сравнению с предыдущим годом. Холодильник или морозильную камеру на Авито можно было приобрести в среднем за 6 500 рублей, что соответствует цене осени 2019 года.

Интерес к микроволновым печам в начале осени вырос на 46%. Микроволновку можно было купить в среднем за 2 000 рублей, цена с прошлого года не изменилась. Интересоваться приобретением другой мелкой бытовой техникой россияне в этом году стали на 51% чаще. Средняя цена в категории составила 1 500 рублей, что соответствует средней цене осени прошлого года.

Для себя

С наступлением осени и сезона простуд россияне стараются посещать парикмахерские и салоны красоты как можно меньше, поэтому для простых процедур покупают домой мелкую технику для индивидуального ухода. Спрос на машинки для стрижки подскочил в 2 раза, а на фены и другие приборы для укладки — на 74% по сравнению с осенью прошлого года. Машинка для стрижки стоила в среднем 1 000 рублей, а фены и другие приборы для укладки продавали в среднем за 800 рублей, в обеих категориях цена осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. Бритвы и триммеры стали интересовать россиян на 84% больше, а эпиляторы на Авито стали искать в 2,3 раза чаще. Бритвы и триммеры не изменились в цене с прошлого года, цена на них составила 1 000 рублей, а эпиляторы можно было приобрести за 1 500 рублей, что на четверть дороже, чем в прошлом году.