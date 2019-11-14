Авито: россияне стали больше интересоваться эко-шубами

Эко-мех — всемирный тренд, который активно стали поддерживать и в России. Аналитики Авито выяснили, что в 2019 году россияне стали интересоваться искусственными шубами на 81% чаще за год, в то время как востребованность норковых шуб снизилась на 5%. При этом по всей стране стоимость эко-шубы выросла на 7% и составляет около 3 600 рублей. Дороже всего шубы из искусственного меха стоят в Тюмени, а доступнее всего — в Ульяновске.

Популярность запросов

Осенью 2019 года россияне активно интересовались шубами из искусственного меха. По итогам III квартала текущего года в России востребованность эко-шуб выросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако пик популярности на верхнюю одежду из искусственного меха был зафиксирован зимой 2018 года (IV квартал): число поисковых запросов достигло максимального значения.

Несмотря на это, в России шубы из натурального меха остаются популярными среди пользователей. Чаще всего в III квартале 2019 года россияне искали норковые шубы. Далее следуют шубы из мутона, песца и чернобурки.

Топ-5 шуб по количеству запросов, вся Россия, III квартал 2019

№ Шуба 1 Шуба норковая 2 Шуба мутоновая 3 Шуба из песца 4 Шуба из чернобурки 5 Шуба из искусственного меха

Что касается динамики поисковых запросов на натуральный мех, наибольшая динамика за год была зафиксирована на шубы из чернобурки (+89%). Количество запросов «шуба мутоновая» выросло на 24% по сравнению с прошлым годом, а «шуба из песца» — на 11%. При этом «шуба норковая» показала отрицательную динамику по числу запросов — снижение на 5% за год.

Средняя стоимость шубы

Дороже всего покупка эко-шубы обойдется жителям Тюмени, где средняя стоимость за год выросла на 154% до 8 300 рублей. На втором месте — Барнаул (в среднем около 6 600 рублей). Москва оказалась на третьем месте: средняя стоимость шубы из искусственного меха в столице составляет 5 700 рублей. В среднем по России эко-шуба стоит чуть больше 3 600 рублей.

Несмотря на рост популярности эко-шуб, продавцы не спешат снижать цены на натуральный мех. Исключением стал Воронеж, где средняя стоимость снизилась на 3% за год и составила 19 850 за шубу. Наиболее сильно ценники за год выросли в Ростове-на-Дону (+17%), Москве (+16%), Новосибирске и Нижнем Новгороде (по 15%).

Дороже всего шубу из натурального меха продают в Москве (38 600 рублей). Далее следуют Краснодар (26 200 рублей) и Новосибирск (чуть более 25 600 рублей).

В целом по России стоимость шубы из натурального меха выросла на 8% за год и в среднем составляет 25 500 рублей.

Рейтинг городов по дороговизне шуб из эко-меха, динамика средней цены

(III квартал 2019г. — III квартал 2018г.)