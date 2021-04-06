Авито: рынок готового бизнеса в России продолжает восстанавливаться

Аналитики Авито исследовали ситуацию на рынке готового бизнеса по итогам I квартала 2021 года. Эксперты отмечают рост интереса к покупке готовых предприятий во всех сферах по сравнению IV кварталом 2020 года. Особое внимание покупателей привлекли интернет-магазины, которые по итогам квартала стали популярнее на 31%. В среднем по России стать хозяином своего дела можно за 500 000 рублей.

Рынок готового бизнеса в России продолжает восстанавливаться, это подтверждают данные Авито: по итогам I квартала 2021 года в разделе «Готовый бизнес» отмечается рост как в спросе, так и в количестве объявлений о продаже готовых предприятий. Покупкой компаний стали интересоваться на 10% чаще по сравнению с IV кварталом 2020 года. Для желающих приобрести готовый бизнес на сайте выбор стал шире на 4%, а средняя стоимость готового бизнеса по стране составила 500 000 рублей.

Что покупают?

В I квартале 2021 года на рынке готового бизнеса наибольшее внимание со стороны предпринимателей привлекли интернет-магазины. Интерес к электронной торговле по стране вновь начал расти и за прошедший квартал подскочил на рекордные 31%. Рост спроса на интернет-магазины отмечен во многих крупных городах России, а наиболее востребованным данный бизнес оказался у предпринимателей из Тольятти и Ижевска — в обоих городах спрос подскочил в 2,4 раза по сравнению с IV кварталом 2020 года.

Интерес к покупке строительных компаний по итогам квартала вырос на 19%, а торговые предприятия оказались на 15% востребованнее, чем в IV квартале прошлого года. Список регионов, которые в I квартале заинтересовались строительным бизнесом, возглавили Барнаул и Кемерово. В Барнауле спрос вырос в 3 раза, а в Кемерове такие предприятия для приобретения рассматривали в 2,8 раза чаще. Компаниями в сфере торговли больше всего заинтересовались предприниматели из Сочи — спрос в городе вырос на 60%. В Астрахани торговые компании стали востребованнее на 30%, а в Екатеринбурге — на 28%.

Рестораны, кинотеатры и парикмахерские в России все еще работают с определенными ограничениями, однако поток посетителей постепенно восстанавливается. На фоне этого предприниматели, которые ранее занимали преимущественно выжидательную позицию, выражают все большую заинтересованность в приобретении подобных компаний. О покупке бизнеса в сфере услуг и общественного питания в I квартале текущего года предприниматели задумывались на 9% чаще, чем в IV квартале 2020 года. Самый яркий рост спроса на компании в сфере услуг отмечен в Сочи (+56%) и Набережных Челнах (+36%). Наибольший всплеск интереса к покупке предприятий в области общественного питания зафиксирован в Сочи — в прошедшем квартале жители черноморского побережья интересовались таким бизнесом на 72% активнее. Бизнес в сфере развлечений в I квартале 2020 года стал популярнее на 6%, активнее всего им интересовались в Ульяновске, где спрос вырос в 3,7 раза.

Производственные организации чаще всего искали в Екатеринбурге — за отчетный период они стали на 42% востребованнее, тогда как в целом по стране рост спроса составил 3%. А вот вызвавшие активный интерес в 2020 году сельскохозяйственные предприятия в I квартале 2021 года уже не получили такого внимания со стороны предпринимателей — интересоваться их приобретением стали всего на 1% больше. Однако в некоторых крупных городах интерес к покупке сельхозпредприятий заметно вырос. В Калининграде по итогам I квартала 2021 года готовый бизнес в данной категории оказался в 5 раз востребованнее, чем в IV квартале 2020 года. Положительная динамика спроса на бизнесы в сферах производства и сельского хозяйства в I квартале 2021 года может быть обусловлена надежностью этих компаний в глазах предпринимателей.

Что продают?

По данным Авито, наиболее яркая динамика наблюдается в сегменте интернет-магазинов. Количество объявлений о продаже такого бизнеса выросло на 16% по сравнению с предыдущим кварталом. Активнее всего в I квартале 2021 года компании в сфере электронной торговли продавали в Калининграде и Кемерове — количество объявлений об их продаже увеличилось на 52% и 50% соответственно. В Ставрополе интернет-магазины продавали на 29% чаще, а в Москве — на 20%.

Наряду с растущим количеством интернет-магазинов на Авито, выросло и количество объявлений о продаже торговых предприятий — в прошедшем квартале текущего года такой бизнес выставляли на продажу на 12% чаще. Практически во всех регионах России в I квартале наблюдается рост предложения в этой сфере — на 40% больше объявлений размещали в Ульяновске, на 29% в Астрахани, на 26% в Рязани. Отличились лишь Ижевск с падением количества объявлений на 4% и Новосибирск с незначительным сокращением на 2%.

В I квартале текущего года предприниматели не спешили продавать сельскохозяйственные предприятия — количество объявлений уменьшилось на 26% по сравнению с IV кварталом 2020 года. Выбор в области производственных организаций также сократился, хотя и менее значительно — на 4%. Сельскохозяйственный бизнес предлагали реже в большинстве крупных городов России, исключением стали Сочи, Саратов, Кемерово, Тольятти, Ярославль и Киров. А вот динамика в количестве объявлений о продаже производственных компаний неравномерна. В Ижевске готовый бизнес в этой сфере стали продавать на 24% реже, а в Набережных Челнах число предложений, наоборот, увеличилось на 38%.

Количество объявлений о продаже предприятий в сфере услуг в прошедшем квартале выросло на 5% по России, а компании из области общественного питания выставляли на продажу на 2% чаще, чем в IV квартале прошлого года. При этом, количество предложений о продаже компаний в сфере развлечений в целом по стране за прошедший квартал не изменилось.

Строительные предприятия в I квартале выставляли на продажу на 6% чаще. Наибольший прирост количества объявлений зафиксирован в Барнауле — готовый строительный бизнес в регионе продавали в 2,2 раза активнее. На 60% увеличилось число объявлений в Кемерово и Тольятти. Однако далеко не во всех регионах наблюдается рост предложений о продаже бизнеса в этой сфере. В Ульяновске предложение сократилось на 50%, в Воронеже — на 37%, а в Астрахани на 36%.

Во сколько обойдется?

Самыми дорогими компаниями МСБ на Авито в России в I квартале стали сельхозпредприятия и производственные организации. В среднем их продавали за 3 000 000 рублей и 1 200 000 рублей соответственно. Сельхозкомпании за прошедший квартал подорожали в 2 раза, а производства прибавили в цене 20%. Строительные предприятия напротив стали дешевле на 12%, их средняя цена составила 350 000 рублей.

Компании из сферы общественного питания в I квартале выросли в цене на 19%, их средняя цена составила за 950 000 рублей. Предприятия в сфере развлечений продавали в среднем за 690 000 рублей — на 6% дороже, чем в IV квартале 2020 года. Приобрести бизнес в сфере услуг можно в среднем 450 000 рублей. Стоимость таких компаний по итогам квартала выросла на 13%. Незначительно подорожали торговые организации — на 3% за квартал. Средняя цена торговой точки составила 400 000 рублей.

Самой бюджетной покупкой в разделе «Готовый бизнес» на Авито стали интернет-магазины. По сравнению с IV кварталом прошлого года их средняя стоимость выросла на 23% и составила в среднем 98 000 рублей.

Дороже всего предприятия готового бизнеса продавали в Москве и Санкт-Петербурге — в среднем за 1 000 000 рублей и 850 000 рублей, при этом стоимость по сравнению с IV кварталом 2020 года выросла на 1% в Москве и на 13% в северной столице. Дешевле всего в прошедшем квартале продавали бизнесы в Ярославле и Рязани — в этих городах готовую компанию можно было купить в среднем за 260 000 рублей и 295 000 рублей соответственно.

Сильнее всего готовый бизнес подорожал в Волгограде, где средняя цена выросла на 36% до 300 000 рублей. А вот в Кирове предприниматели в I квартале могли сэкономить на покупке предприятия — бизнес упал в цене на 15% до 299 000 рублей.