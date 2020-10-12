Авито: рынок готового бизнеса в России восстанавливается

Аналитики Авито исследовали ситуацию на рынке готового бизнеса по итогам III квартала 2020 года. Эксперты отмечают рост сразу в нескольких сферах по сравнению со II кварталом. Больше всего на продажу выставляют бизнесы в сфере сельского хозяйства, при этом эксперты выявили снижение интереса к бизнесу в этой отрасли. Самый активный интерес у российских предпринимателей вызывают компании в сфере развлечений. В среднем по России стоимость бизнеса не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, а самые дорогие компании продаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Рынок готового бизнеса также постепенно восстанавливается, по данным Авито: по итогам III квартала в разделе «Готовый бизнес» зафиксирована положительная динамика как в спросе, так и в количестве объявлений о продаже бизнеса. Предприниматели стали интересоваться приобретением компаний на 16% чаще по сравнению с предыдущим кварталом. При этом выбор для желающих приобрести готовый бизнес на сайте стал больше на 8%.

Что покупают?

В III квартале на рынке готового бизнеса наибольшее внимание со стороны предпринимателей привлекли компании в сфере развлечений и общепита, ранее потерявшие популярность из-за карантина и введенных ограничений для бизнеса. Предприятиями из сферы развлечений интересовались на 29% больше, чем во II квартале этого года, а компании в сфере общественного питания желали приобрести на 21% больше предпринимателей.

В Москве наблюдался всплеск интереса к приобретению компаний в области общественного питания — в III квартале здесь ими интересовались на 59% чаще, чем в предыдущем квартале этого года. Компаниями в сфере развлечений больше всего заинтересовались предприниматели из Саратова, спрос на подобные предприятия в городе подскочил в 2,5 раза.

Интерес к предприятиям из сферы услуг вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом, также на 19% больше заинтересовали предпринимателей торговые предприятия. Эти сферы также были в числе наиболее пострадавших от ограничений во время карантина, и такой скачок спроса может объясняться оптимистичными прогнозами в период полного снятия ограничений. При этом, вызвавшие активный интерес во время карантина интернет-магазины в III квартале уже не получили такого внимания со стороны предпринимателей — интересоваться их приобретением стали всего на 5% больше.

Список регионов, которые в III квартале заинтересовались компаниями из сферы услуг, возглавили Иркутск и Омск. В Иркутске рост спроса составил 35%, а в Омске такие предприятия рассматривали для приобретения на 34% чаще по сравнению с предыдущим кварталом. Самый яркий рост спроса на торговые предприятия был зафиксирован в Ульяновске — на 49% за квартал.

Строительные компании, приобретением которых активно интересовались предприниматели во II квартале, не потеряли популярность и в постковидный период: спрос на них в текущем квартале вырос еще на 14%. В Ульяновске спрос на строительные предприятия подскочил практически в 2,2 раза, а в Тольятти ими интересовались на 80% чаще, чем в предыдущем квартале. В Москве и Санкт-Петербурге рост оказался не таким заметным — на 15% и 8% соответственно.

Сельхозпредприятия и производственные организации в III квартале были не очень популярными на рынке готового бизнеса. Спрос на производства и сельскохозяйственные компании практически не вырос, показатель упал на 1% и 2% соответственно, что в целом находится в рамках статистической погрешности.

Что продают?

По данным Авито, наиболее яркая динамика наблюдается в сфере сельхозпредприятий. Количество объявлений об их продаже выросло на 53% по сравнению с предыдущим кварталом. Практически во всех регионах России в III квартале наблюдается всплеск предложения в этой сфере — в 5 раз больше объявлений в Ульяновске, в 4,7 раза в Красноярске, в 4,6 раза в Нижнем Новгороде. Отличились лишь Саратов с падением количества объявлений на 6% и Уфа с незначительным ростом на 11%.

В III квартале предприниматели не спешили продавать строительные компании — количество объявлений уменьшилось на 1% по сравнению со II кварталом. Выбор в области производственных предприятий увеличился, однако незначительно — их стали продавать всего на 5% чаще.

Владельцы предприятий, которые оказались наиболее уязвимыми в период карантина (офлайн-торговля, общепит, сфера услуг и развлечений), за II квартал адаптировали свои компании под новые условия, и в III квартале уже не спешили их продавать. Количество объявлений о продаже предприятий в области общественного питания выросло всего на 6% по России, а компании из сферы развлечений выставляли на продажу на 9% чаще. Торговые организации и компании из сферы услуг стали продавать на 7% и 6% больше соответственно.

В III квартале количество объявлений о продаже интернет-магазинов в России уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольшее падение количества объявлений наблюдается в Омске и Перми — в каждом из этих городов оно упало на 29%. Тем не менее, есть регионы, в которых объявлений о продаже интернет-магазинов стало больше, например, в Ульяновске продавать их стали на 20% чаще, в Тольятти — на 17%, а в Воронеже и Иркутске объявлений стало больше на 14%.

Во сколько обойдется?

Самыми дорогими компаниями МСБ на Авито в России в III квартале стали сельхозпредприятия и производственные организации. В среднем их продавали за 2 000 000 рублей и 1 060 000 рублей соответственно. В то время как производства подорожали на 33% за квартал, цены на сельхозкомпании упали на 39%. Строительные компании выросли в цене на 12% за квартал и стоили в среднем 370 000 рублей.

Компании из сферы развлечений в III квартале не изменились в цене — их продавали в среднем за 600 000 рублей. Предприятия в области общепита подорожали на 7%, их средняя цена составила 800 000 рублей. Компании из сферы услуг и торговли незначительно упали в цене — на 4% и 3% соответственно. Купить их можно было за 480 000 рублей и 390 000 рублей.

Самой бюджетной покупкой в разделе «Готовый бизнес» на Авито стали интернет-магазины. Их стоимость упала на 15% по сравнению с предыдущим кварталом и составила в среднем за 55 0000 рублей.

Что касается цен на готовый бизнес в зависимости от региона, дороже всего предприятия продавали в Москве и Санкт-Петербурге — в среднем за 1 000 000 рублей и 820 000 рублей, при этом стоимость по сравнению со II кварталом упала на 31% в Москве, и на 14% в северной столице. Дешевле всего в III квартале продавали бизнесы в Волгограде, Нижнем Новгороде и Ульяновске — в этих городах предприятие можно было купить в среднем за 250 000 рублей.