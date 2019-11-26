Авито: скрепыши обошли стирателей и залипак
Скрепыши — самые популярные коллекционные игрушки у россиян, выяснили эксперты Авито, сравнив поисковые запросы на сайте, которые касаются коллекционных фигурок по акциям российских торговых сетей. Осенью 2019 года эти забавные игрушки от «Магнита» вошли в топ-100 востребованных запросов по стране.
Летом и осенью 2019 года сразу несколько российских торговых сетей запустили акции, где за приобретение товаров из определенного списка или на определенную сумму покупатели получали коллекционные фигурки.
Силиконовые скрепки-игрушки с эмодзи стали самыми популярными у россиян среди всех коллекционных игрушек в разделах Авито, где предлагаются товары от торговых сетей. В августе запрос «скрепыши» занимал 2 551 место, однако спустя месяц вошел в топ-100 самых востребованных товаров у россиян и достиг максимального значения, поднявшись на 91 место. В октябре «скрепыши» оказались на 96 месте в рейтинге самых популярных товаров и услуги у россиян.
Аналогичные коллекционные фигурки других торговых сетей следуют за ним с огромным отрывом. Так, запрос «стиратели 2», который касается коллекционных фигурок от торговой сети «Пятерочка», находится на позиции 1 322. Запрос «минилента», который относится к коллекционным миниатюрам торговой сети «Лента», занял всего лишь 5 615-е место среди всех запросов в стране.
Популярность поисковых запросов о коллекционных фигурках, вся Россия
|
Поисковый запрос
|
Место в рейтинге запросов
|
Август 2019
|
Сентябрь 2019
|
Октябрь 2019
|
скрепыши
|
2 551
|
91
|
96
|
стиратели 2
|
8 244
|
807
|
1 322
|
стиратели
|
6 796
|
1 370
|
2 244
|
минилента
|
-
|
-
|
5 615
На скрепышей в 2019 году пришлась основная доля спроса (92%) в разделах, где предлагаются игрушки от торговых сетей. На втором месте — с большим отрывом — стиратели (6% спроса), на третьем — миниатюры «минилента» (1%). На пластилин для лепки монстриков «залипаки» (торговая сеть «Перекресток») приходилось менее 1% спроса.
В среднем по России цена комплекта фигурок от разных торговых сетей составляла 200-250 рублей, однако в отдельных случаях его цена в десятки раз превышала эту сумму. Некоторые пользователи предлагали фигурки для обмена бесплатно, но чаще всего требовалось приобрести целую коллекцию, чтобы заполучить нужного скрепыша или стирателя.
Спрос и предложение на игрушки от торговых сетей, вся Россия
|
Запрос
|
Предложение
|
Доля спроса
|
Средняя цена, руб.
|
Скрепыш
|
81,1%
|
92,3%
|
206
|
Стиратели
|
16,1%
|
6,2%
|
207
|
Минилента
|
1,8%
|
1,4%
|
244
|
Залипаки
|
1,0%
|
0,2%
|
230
Скрепыши и стиратели оказались единственными разновидностями игрушек, востребованными в 22 крупнейших российских городах. Самая высокая цена на скрепышей отмечена в Самаре (в среднем 393 рубля), Ростове-на-Дону (372 рубля) и Москве (352 рубля). Самые дорогие стиратели продавались в Ульяновске (в среднем 957 рублей), Красноярске (872 рубля) и Уфе (620 рублей).
Средняя цена на игрушки от торговых сетей по городам, рублей, вся Россия