Авито: скрепыши обошли стирателей и залипак

Скрепыши — самые популярные коллекционные игрушки у россиян, выяснили эксперты Авито, сравнив поисковые запросы на сайте, которые касаются коллекционных фигурок по акциям российских торговых сетей. Осенью 2019 года эти забавные игрушки от «Магнита» вошли в топ-100 востребованных запросов по стране.

Летом и осенью 2019 года сразу несколько российских торговых сетей запустили акции, где за приобретение товаров из определенного списка или на определенную сумму покупатели получали коллекционные фигурки.

Силиконовые скрепки-игрушки с эмодзи стали самыми популярными у россиян среди всех коллекционных игрушек в разделах Авито, где предлагаются товары от торговых сетей. В августе запрос «скрепыши» занимал 2 551 место, однако спустя месяц вошел в топ-100 самых востребованных товаров у россиян и достиг максимального значения, поднявшись на 91 место. В октябре «скрепыши» оказались на 96 месте в рейтинге самых популярных товаров и услуги у россиян.

Аналогичные коллекционные фигурки других торговых сетей следуют за ним с огромным отрывом. Так, запрос «стиратели 2», который касается коллекционных фигурок от торговой сети «Пятерочка», находится на позиции 1 322. Запрос «минилента», который относится к коллекционным миниатюрам торговой сети «Лента», занял всего лишь 5 615-е место среди всех запросов в стране.

Популярность поисковых запросов о коллекционных фигурках, вся Россия

Поисковый запрос Место в рейтинге запросов Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 скрепыши 2 551 91 96 стиратели 2 8 244 807 1 322 стиратели 6 796 1 370 2 244 минилента - - 5 615

На скрепышей в 2019 году пришлась основная доля спроса (92%) в разделах, где предлагаются игрушки от торговых сетей. На втором месте — с большим отрывом — стиратели (6% спроса), на третьем — миниатюры «минилента» (1%). На пластилин для лепки монстриков «залипаки» (торговая сеть «Перекресток») приходилось менее 1% спроса.

В среднем по России цена комплекта фигурок от разных торговых сетей составляла 200-250 рублей, однако в отдельных случаях его цена в десятки раз превышала эту сумму. Некоторые пользователи предлагали фигурки для обмена бесплатно, но чаще всего требовалось приобрести целую коллекцию, чтобы заполучить нужного скрепыша или стирателя.

Спрос и предложение на игрушки от торговых сетей, вся Россия

Запрос Предложение Доля спроса Средняя цена, руб. Скрепыш 81,1% 92,3% 206 Стиратели 16,1% 6,2% 207 Минилента 1,8% 1,4% 244 Залипаки 1,0% 0,2% 230

Скрепыши и стиратели оказались единственными разновидностями игрушек, востребованными в 22 крупнейших российских городах. Самая высокая цена на скрепышей отмечена в Самаре (в среднем 393 рубля), Ростове-на-Дону (372 рубля) и Москве (352 рубля). Самые дорогие стиратели продавались в Ульяновске (в среднем 957 рублей), Красноярске (872 рубля) и Уфе (620 рублей).

Средняя цена на игрушки от торговых сетей по городам, рублей, вся Россия