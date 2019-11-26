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Авито: скрепыши обошли стирателей и залипак

Скрепыши — самые популярные коллекционные игрушки у россиян, выяснили эксперты Авито, сравнив поисковые запросы на сайте, которые касаются коллекционных фигурок по акциям российских торговых сетей. Осенью 2019 года эти забавные игрушки от «Магнита» вошли в топ-100 востребованных запросов по стране.

Летом и осенью 2019 года сразу несколько российских торговых сетей запустили акции, где за приобретение товаров из определенного списка или на определенную сумму покупатели получали коллекционные фигурки.

Силиконовые скрепки-игрушки с эмодзи стали самыми популярными у россиян среди всех коллекционных игрушек в разделах Авито, где предлагаются товары от торговых сетей. В августе запрос «скрепыши» занимал 2 551 место, однако спустя месяц вошел в топ-100 самых востребованных товаров у россиян и достиг максимального значения, поднявшись на 91 место. В октябре «скрепыши» оказались на 96 месте в рейтинге самых популярных товаров и услуги у россиян.

Аналогичные коллекционные фигурки других торговых сетей следуют за ним с огромным отрывом. Так, запрос «стиратели 2», который касается коллекционных фигурок от торговой сети «Пятерочка», находится на позиции 1 322. Запрос «минилента», который относится к коллекционным миниатюрам торговой сети «Лента», занял всего лишь 5 615-е место среди всех запросов в стране.

Популярность поисковых запросов о коллекционных фигурках, вся Россия

Поисковый запрос

Место в рейтинге запросов

Август 2019

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

скрепыши

2 551

91

96

стиратели 2

8 244

807

1 322

стиратели

6 796

1 370

2 244

минилента

-

-

5 615

На скрепышей в 2019 году пришлась основная доля спроса (92%) в разделах, где предлагаются игрушки от торговых сетей. На втором месте — с большим отрывом — стиратели (6% спроса), на третьем — миниатюры «минилента» (1%). На пластилин для лепки монстриков «залипаки» (торговая сеть «Перекресток») приходилось менее 1% спроса.

В среднем по России цена комплекта фигурок от разных торговых сетей составляла 200-250 рублей, однако в отдельных случаях его цена в десятки раз превышала эту сумму. Некоторые пользователи предлагали фигурки для обмена бесплатно, но чаще всего требовалось приобрести целую коллекцию, чтобы заполучить нужного скрепыша или стирателя.

Спрос и предложение на игрушки от торговых сетей, вся Россия

Запрос

Предложение

Доля спроса

Средняя цена, руб.

Скрепыш

81,1%

92,3%

206

Стиратели

16,1%

6,2%

207

Минилента

1,8%

1,4%

244

Залипаки

1,0%

0,2%

230

Скрепыши и стиратели оказались единственными разновидностями игрушек, востребованными в 22 крупнейших российских городах. Самая высокая цена на скрепышей отмечена в Самаре (в среднем 393 рубля), Ростове-на-Дону (372 рубля) и Москве (352 рубля). Самые дорогие стиратели продавались в Ульяновске (в среднем 957 рублей), Красноярске (872 рубля) и Уфе (620 рублей).

Средняя цена на игрушки от торговых сетей по городам, рублей, вся Россия

Автор: Анна
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