Авито: спрос и цены на «базовый набор школьника»

В преддверии нового учебного года аналитики Авито выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в крупнейших городах России. Для этого они проанализировали стоимость комплекта необходимых товаров, который состоит из пенала, рюкзака и школьной формы. За год такой набор подорожал на 2%: в 2019 году собрать ребенка в школу обойдется родителям в среднем в 2 619 рублей. Наиболее востребованный предмет — школьная форма, а самый дорогой — рюкзак.

Согласно данным Авито, в 2019 году «базовый набор школьника» в среднем по стране обойдется родителям в 2 619 рублей. Дороже всего он стоит в Москве (3 326 рублей), Иркутске (3 147 рублей) и Санкт-Петербурге (3 041 рубль). Дешевле всего необходимые для школы товары в Ижевске — комплект обойдется в 2 020 рублей, а также в Перми (2 142 рубля) и Волгограде (2 170 рублей).

Цена комплекта товаров для сбора ребенка в школу

В Иркутске также сильнее всего выросли цены по отношению к прошлому году — комплект подорожал на 25%. На втором месте по росту цен Красноярск (11%), на третьем — Саратов (здесь цена комплекта выросла на 9%). В Тольятти, Перми и Барнауле товары для школы, наоборот, немного подешевели (на 4%, 3% и 3% соответственно).

Из 2 619 рублей, которые российская семья в среднем тратит на подготовку к школе, больше всего уходит на рюкзак. Его стоимость в среднем 1 215 рублей. На втором месте в списке трат школьная форма — в среднем 1080 рублей. Пенал в среднем стоит 324 рубля. Однако в ряде городов школьная форма — основная затратная статья для родителей.

Сильнее всего спрос на школьную форму на Авито вырос в Перми (целых 66%), Краснодаре (49%) и Воронеже (47%). В Волгограде и Ростове-на-Дону он, напротив, снизился — на 26% и 5% соответственно. Дороже всего школьная форма, опять же, в Иркутске (1356 рублей), а наиболее дешевую можно купить в Ижевске (741 рубль).

Цена и спрос на школьную форму

При этом школьная форма — самый популярный из рассматриваемых товаров: за три месяца пользователи разместили около 50 тысяч объявлений о ее продаже. Продаже рюкзаков было посвящено почти 30 тысяч объявлений. Спрос на эти товары в обоих случаях сопоставим с предложением.

В рамках исследования аналитики Авито сравнили данные за летние месяцы (с 1 июня по 14 августа) 2018 и 2019 года.